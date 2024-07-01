Nijerya'da askeri helikopter düştü! Soruşturma başlatıldı

Nijerya Hava Kuvvetleri'ne (NAF) ait bir helikopter, sabahın erken saatlerinde Kuzey Nijerya'daki Kaduna eyaletinin Igabi Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan Tami köyüne düştü.

Ulusal basındaki haberlere göre; silahlı çetelere karşı operasyon için yola çıkan helikopter, kazaya yol açan teknik sorunlar yaşadı. Pilotun ise acil durum protokollerini etkili bir şekilde uygulayabildiği ve kazadan gözle görülür yaralanmalar olmadan kurtulduğu belirtildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya tanık olan yerel bir köylü, "Yüksek bir ses duyduk ve olay yerine koştuk. Pilotu hayatta görünce şaşırdık ve rahatladık" dedi.

Nijerya Hava Kuvvetleri'nden bir askeri subay ekibinin, bölgeyi güvence altına almak ve ilk soruşturmayı yürütmek için hızla olay yerine geldiği öğrenildi.

NAF yetkilileri, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.