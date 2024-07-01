Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nijerya'da askeri helikopter düştü! Soruşturma başlatıldı

Nijerya'da askeri helikopter düştü! Soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: GIK/APA
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da askeri helikopter düştü! Soruşturma başlatıldı
Nijerya Hava Kuvvetleri, Helikopter Kazası, Haber

Dünya Haberleri  / GIK/APA

Nijerya'da hava kuvvetlerine ait helikopter, Kaduna eyaletinin Tami köyüne düştü. Pilot kurtulduğu kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

Nijerya Hava Kuvvetleri'ne (NAF) ait bir helikopter, sabahın erken saatlerinde Kuzey Nijerya'daki Kaduna eyaletinin Igabi Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan Tami köyüne düştü.

Ulusal basındaki haberlere göre; silahlı çetelere karşı operasyon için yola çıkan helikopter, kazaya yol açan teknik sorunlar yaşadı. Pilotun ise acil durum protokollerini etkili bir şekilde uygulayabildiği ve kazadan gözle görülür yaralanmalar olmadan kurtulduğu belirtildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya tanık olan yerel bir köylü, "Yüksek bir ses duyduk ve olay yerine koştuk. Pilotu hayatta görünce şaşırdık ve rahatladık" dedi.

Nijerya Hava Kuvvetleri'nden bir askeri subay ekibinin, bölgeyi güvence altına almak ve ilk soruşturmayı yürütmek için hızla olay yerine geldiği öğrenildi.

NAF yetkilileri, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: GIK/APA
Arda Turan, Beşiktaşlı yıldızı ikna etti! Milli oyuncu Eyüpspor'da
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in Muhammed Ebu Silmiyye'yi serbest bırakması hükümeti karıştırdı! İstifa istendi Netanyahu harekete geçti - DünyaNetanyahu 'acil' koduyla talimat verdiBu yarışma çok tartışılır! 370 kedi öldürdüler, birinciye ödül verdiler - Dünya370 kedi öldürdüler, birinciye ödül verdilerAsitli saldırıya uğrayan kadın 15 yaşındayken kabusu yaşadı! Yıllar sonra yaptığıyla takdir topluyor - Dünya15 yaşındayken kabusu yaşadıRus cephesinden yeni açıklama! "Putin her türlü iletişime ve diyaloğa açık" - Dünya"Putin her türlü iletişime ve diyaloğa açık"Yakutistan'da orman yangını alarmı! 'Acil durum' ilan edildi - DünyaYakutistan'da yangın alarmı! 'Acil durum' ilan edildiİsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü - Dünyaİsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...