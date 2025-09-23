Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Norveç'te patlama! Başkent Oslo'da korku dolu anlar

Norveç'te patlama! Başkent Oslo'da korku dolu anlar

Norveç'in başkenti Oslo'ya bağlı Pilestredet’te bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın Parkveien yakınında gerçekleştiği aktarılırken, hasar ve yaralanma bilgisi henüz paylaşılmadı.

NORVEÇ'TE KORKUTAN PATLAMA

Norveç merkezli "Document" haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Oslo polisi operasyon sorumlusu Vidar Pedersen, yaptığı açıklamada, acil müdahale ekiplerinin olay yerine geldiğini ve durumun henüz netleşmediğini belirtti.

İtfaiye ve kurtarma ekibi, saat 20.44’te haber verildiği, ekiplerin üç araçla olay yerinde olduğu, polisin ise güvenlik çemberini genişlettiği bildirildi.

