Norveç'te patlama! Başkent Oslo'da korku dolu anlar

Norveç’in başkenti Oslo’daki Pilestredet’te bir patlama meydana geldiği bildirildi.

NORVEÇ'TE KORKUTAN PATLAMA

Norveç merkezli "Document" haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Oslo polisi operasyon sorumlusu Vidar Pedersen, yaptığı açıklamada, acil müdahale ekiplerinin olay yerine geldiğini ve durumun henüz netleşmediğini belirtti.

Patlamanın Parkveien yakınında gerçekleştiği aktarılırken, hasar ve yaralanma bilgisi henüz paylaşılmadı.

İtfaiye ve kurtarma ekibi, saat 20.44’te haber verildiği, ekiplerin üç araçla olay yerinde olduğu, polisin ise güvenlik çemberini genişlettiği bildirildi.