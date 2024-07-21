Obama'dan Biden'ın adaylıktan çekilmesine yönelik ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçim yarışında Donald Trump'a karşı adaylıktan çekilmesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Eski Başkan Barack Obama, Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin, "Partimizin liderlerinin olağanüstü bir adayın ortaya çıkacağı bir süreç oluşturabileceğine dair olağanüstü bir güvenim var" dedi. Öte yandan Obama, açıklamasında Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in adaylığından hiç söz etmedi.

Eski Eski ABD Başkanı Obama, Joe Biden'ın 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı adaylıktan çekilmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Biden ve Hillary Clinton Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Demokratların yeni adayı olarak olarak gösterirken, Obama'nın açıklamasında bu konudan hiç söz edilmedi. Obama, sosyal medya üzerinden şunları söyledi:

ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNE "VATANSEVERLİK" DEDİ

Joe Biden Amerika'nın en önemli başkanlarından biri olmasının yanı sıra benim için değerli bir dost ve ortaktır. Bugün bize onun en üst düzey bir vatansever olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Başkan Biden göreve geldiğinden beri bu karakteri defalarca sergiledi. Salgının sona ermesine yardımcı oldu, milyonlarca iş imkanı oluşturdu, reçeteli ilaçların maliyetini düşürdü, 30 yıl içindeki ilk büyük silah güvenliği mevzuatını kabul etti, iklim değişikliğine yönelik tarihteki en büyük yatırımı yaptı ve çalışma haklarının güvence altına alınması için mücadele etti.

TRUMP'I HEDEF ALDI

Dahası, Başkan Biden bizi Donald Trump yönetimini karakterize eden dört yıllık kaos, yalan ve bölünmeden uzaklaştırdı. Joe bu seçimin risklerini herkesten daha iyi anlıyor.

Eğer Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesine izin verirsek ve Kongre'nin kontrolünü Cumhuriyetçilere verirsek, hayatı boyunca uğruna savaştığı her şeyin ve Demokrat Parti'nin temsil ettiği her şeyin nasıl riske gireceğini anlıyor.

HARRİS'TEN SÖZ ETMEDİ

Önümüzdeki günlerde keşfedilmemiş sularda yol alacağız. Ancak partimizin liderlerinin olağanüstü bir adayın ortaya çıkacağı bir süreç oluşturabileceklerine dair olağanüstü bir güvenim var. Joe Biden'ın cömert, müreffeh ve herkese fırsat sağlayan birleşmiş bir Amerika vizyonunun Ağustos ayındaki Demokratik Kongre'de tam olarak sergileneceğine inanıyorum.

Ve her birimizin bu umut ve ilerleme mesajını Kasım ayına ve ötesine taşımaya hazır olmasını bekliyorum. Şimdilik Michelle ve ben, Joe ve Jill'e, bu tehlikeli zamanlarda bize bu kadar ustaca ve cesurca liderlik ettikleri ve bu ülkenin kurulduğu özgürlük ve eşitlik ideallerine bağlılıkları için sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz."