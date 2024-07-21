Biden çekildi, Harris aday oldu... Demokratları şimdi ne bekliyor?

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Kamala Harris adaylığı netleşti. Peki Demokratları şimdi ne bekliyor?

Anketlerde Trump'ı yenen tek Demokrat... Biden'ın yerine Obama'nın eşi aday olur mu?

Anketlerde Trump'ı yenen tek Demokrat... Biden'ın yerine Obama'nın eşi aday olur mu?

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde sağlık durumuyla ilgili olaylarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Demokratlar, yarışı erken bırakan Biden'ın yerine yeni bir aday belirlemek başta olmak üzere seçimi kazanmak için birçok önemli hususta karar alacak.

HARRİS ADAYLIĞI AĞUSTOS'TA KESİNLEŞECEK

Joe Biden, yarıştan çekildiğini duyurmasının hemen ardından ABD'nin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Hillary Clinton da Harris'in başkanlığını onayladı. Harris'in başkan adaylığı 19-22 Ağustos’ta Demokrat Parti kurultayında yapılan oylama ile netleşecek.

DEMOKRAT PARTİLİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Biden'ın yerine Obama'nın eşi Michelle Obama, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Michigan Valisi Gretchen Whitmer gibi birçok önemli isim de konuşuluyor. Harris'in aday olabilmesi için 3939 delegeli Demokrat Parti kongresinde en çok oyu alması gerekiyor.

Harris’i işaret eden Biden’ın 3896 delegesi olduğu biliniyor.

Demokrat Partililer Harris'in adaylığında mutabık.

KAMPANYA STRATEJİSİ

Biden'ın çekilmesinin ardından "Harris'i yenmek çok daha kolay olacak" diyen Trump'a karşı Harris'in kampanya stratejisinin de ne olacağı merak ediliyor.

Biden'ın desteği, Harris'i desteklemesi Demokrat partililerin tek bir aday etrafında birleşmesine yardımcı olacak.

Biden'ın desteğinin ardından Harris, parti için adaylık statüsünü güçlendirmeye odaklanmak zorunda kalacak. Delegeleri toplamak, etkili parti liderlerinden destek almak ve bir kamu kampanyasına hazırlanmak bunun bir parçasını oluşturacak. Biden'ın desteği, kuşkusuz kampanya personeli tarafından profilini artırmak ve genel bir kitleye hitap etmek için kullanılacak.

HARRIS Mİ TRUMP MI? ANKETLER NE DİYOR?

ABD'de yapılan son anketlere göre Harris ile Trump arasında çok az bir fark buluyor. Haziran ayında gerçekleşen Biden-Trump düellosunun ardından yapılan 11 anketin ortalamasına göre Trump, Biden'ı 1,9 puan geride bırakıyor.

Trump'ın bu anketlerde Harris'e karşı 1,5 puanlık üstünlüğü var.

Dört anket ise Harris'in Biden'dan biraz daha iyi oy aldığını, dördünün biraz daha kötü olduğunu ve üçü ise Trump ile kafa kafaya oy alacağını gösteriyor.