Anketlerde Trump'ı yenen tek Demokrat... Biden'ın yerine Obama'nın eşi aday olur mu?

ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildiğini duyurdu. 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'de Biden'ın yerini kim alacak? Kamala Harris'in yanı sıra Obama'nın eşi Michelle Obama ve Hillary Clinton'ın ismi de adaylar arasında geçiyor. Michelle Obama, anketlerde Trump'ı yenen tek Demokrat aday olmasıyla öne çıkıyor.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde sağlık durumuyla ilgili olaylarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden'ın erken havlu atmasının ardından yerine geçecek isimler merak edilmeye başlandı.

Biden'ın yerine aday olabilecek isimlerin arasında tecrübeli siyasetçilerin yanı sıra Obama'nın eşi Michelle Obama ve Hillary Clinton gibi isimler de geçiyor.

Biden'ın yerine aday olabileceği düşünülen isimler şu şekilde:

KAMALA HARRİS

Eski bir savcı ve Kaliforniya senatörü olan Başkan Yardımcısı Harris, Biden yönetiminin en önde gelen isimlerinden biri.

Özellikle Müslüman karşıtlığı ve Ermeni diasporasıyla yakın ilişkileri ön plana çıkan Harris, ülkenin ilk kadın başkan yardımcısı ve ilk siyahi başkan yardımcısı olmuştu.

Harris mevcut ihtimaller arasında Trump'a karşı en güçlü isim olarak görülüyor. Seçilmesi halinde Harris ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

HILLARY CLINTON

Biden'ın yerine 2016'da Trump'a karşı yarışan ve ABD tarihinin "ilk kadın başkan adayı" olarak görülen eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da ismi geçiyor.

OBAMA'NIN EŞİ MİCHELLE OBAMA

Eski Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da aday olabileceğine yönelik iddialar da gündeme geliyor. Michelle Obama, Biden'ın adaylıktan çekilme ihtimalinin gündeme geldiği sıralarda yapılan anketlerde Trump'ı yenen tek aday olarak öne çıkıyor.

Anketlere göre Michelle Obama yüzde 50 oyla Trump'ı yeniyor.

GAVİN NEWSOM

Kaliforniya Valisi Newsom, daha önce iki dönem vali yardımcılığı ve San Francisco belediye başkanlığı görevlerinde de bulundu. Newsom, Biden'ın seçim kampanyasının önde gelen isimlerinden biri.

Newsom, önemli bir eyalette Demokratları öne geçiren bir isim olarak öne çıkıyor.

İlgili Haberler ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı

GRETCHEN WHİTMER

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, kısmen Trump'ın kendisini "Michigan'daki o kadın" diyerek düşmanlaştırmasının da yardımıyla, Demokrat Parti'nin önde gelen bir yıldızı olarak hızla yükseldi.

İki dönemdir valilik yapan Whitmer, 2022'de yürüttüğü kampanya ile 40 yıl aradan sonra ilk kez bu eyalette Demokratların yasama organı ve eyalet hükümetinin tam kontrolünü kazanmasını sağlamıştı.

Whitmer, partide üst düzey bir liderlik pozisyonu olan Demokratik Ulusal Komite'nin başkan yardımcısı. Seçilmesi halinde Whitmer ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

JB PRİTZKER

Hyatt Otelleri servetinin milyarder varisi ve Illinois Valisi JB Pritzker, Trump'a yönelik söylemleriyle öne çıkan bir Demokrat.

Pritzker, yargılandığı dava sebebiyle Trump'ı bir suçlu, ırkçı, homofobik ve dolandırıcı olarak nitelemişti.

İki dönem valilik yapan Pritzker, eyalette Demokratları geleneksel merkez sol siyasetten uzaklaştıran bir isim. Pritzker için bir başka avantaj da büyük boyuttaki serveti. Yaklaşık 3.5 milyar dolar olduğu tahmin edilen serveti onu şu anda Amerika'nın en zengin seçilmiş siyasetçisi yapıyor. Pritzker bu serveti siyasi amaçları için de kullanıyor. Kampanya kayıtları, Pritzker'in iki valilik kampanyası için toplam 350 milyon dolar harcadığını gösteriyor.

JOSH SHAPİRO

Pensilvanya eyaletinin eski başsavcısı Josh Shapiro, görev süresi boyunca çok taraflılığı vurgulayan ve genellikle ideolojik olmayan konulara odaklanan bir isim olarak biliniyor.

2022'de valilik koltuğuna oturan Shapiro, yakın zamanda yapılan bir ankette yüzde 64'lük bir onay oranına sahipti. Eyalette kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde 19'u Shapiro'yu onaylamadığını söyledi.

Shapiro sık sık Yahudi olduğunu vurguluyor. Bu doğrultuda son dönemde Filistin yanlısı öğrenci protestoları nedeniyle Demokrat Parti'de öne çıkan İsrail destekçilerinden birisi oldu. İsrail'e verilen desteği savundu ve gösterileri "antisemitik" olarak niteledi.