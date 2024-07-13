Öğrenciler sınavdayken okul binası çöktü! Ölü sayısı artıyor

Nierya'da iki katlı okul binası öğrenciler sınavdayken çöktü. Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, can kaybı 21'e yükseldi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinin başkenti Jos'taki iki katlı Saint Akademi okul binası çöktü. Binanın çöktüğü esnada öğrencilerin içeride sınavda olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı.

Binada yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenin bulunduğunu söyleyen Saint Akademi Okul Müdürü Daoramola Ekundayo, "Bu üzücü ve talihsiz bir olaydır. Bina çöktüğünde 3'üncü sınıf öğrencileri sınavdaydı" dedi.

YARALILAR HASTANEDE

Okulun enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. Kızılhaç sözcüsü Nuruddeen Hussain Magaji, çeşitli hastanelere kaldırılan 69 yaralının olduğunu belirtti.

Okulun enkazında çalışmalar devam ederken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Okulun çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.