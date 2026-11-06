Avustralya'da balık tutmaya çıkan Matthew Morris, oltasına takılan tek bir balık sayesinde 1 milyon dolarlık ödül kazandı.

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Avustralya'da balık tutmaya çıkan Matthew Morris, oltasına takılan tek bir balık sayesinde 1 milyon dolarlık ödül kazandı.

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yaşayan Matthew Morris, arkadaşıyla çıktığı balık avında hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Oltasına takılan barramundi balığının üzerindeki kırmızı etiket, kendisine 1 milyon dolarlık ödül kazandırdı.

Bölgede düzenlenen "Million Dollar Fish" (Milyon Dolarlık Balık) yarışmasına her yıl katılan Morris, bu kez büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Oltasına takılan balık servet kazandırdı! Bir anda milyoner oldu

TEKNE RAMPASINDAN BİRKAÇ YÜZ METRE UZAKTA YAKALADI

Morris, ödüllü balığı Corroboree Billabong bölgesinde, tekne rampasının yalnızca birkaç yüz metre uzağında yakaladı.

Arkadaşıyla birlikte balık tutarken yapay yem kullanan Morris, oltasına takılan balığı tekneye çekmekte zorlandı.

Balık, teknenin motorunun etrafında iki kez dolandı. Morris, verdiği mücadelenin ardından balığı tekneye almayı başardı.

Ancak asıl sürpriz, balığın üzerindeki parlak kırmızı etiketi gördüğünde yaşandı.

Oltasına takılan balık servet kazandırdı! Bir anda milyoner oldu

BALIKTAN 1 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Morris'in yakaladığı balık, Kuzey Bölgesi'nde düzenlenen yarışmanın 1 milyon dolarlık büyük ödülünü taşıyordu.

Böylece Morris, yarışmanın 12 yıllık tarihinde milyon dolarlık ödülü kazanan ikinci balıkçı oldu.

Her sezon yarışmaya katıldığını anlatan Morris, büyük ikramiyeyi kazanmayı hiçbir zaman beklemediğini söyledi.

MİLYONER OLDU AMA İŞİNİ BIRAKMAYACAK

Bir anda milyoner olan Morris, kazandığı parayı nasıl değerlendireceğini de açıkladı.

Ödülle bir ev satın almayı planladığını söyleyen Morris, geleceğini güvence altına almak istediğini ve işinden ayrılmayacağını kaydetti.

Morris'in annesi Carolyn ise balık tutmanın ailelerinin hayatında her zaman önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Oğlunun çocukluğundan beri bölgedeki sularda balık tuttuğunu söyleyen Carolyn, büyük ödülü kazandığını öğrendiğinde inanmakta zorlandığını ifade etti.

96 ÖDÜLLÜ BALIK DAHA BEKLİYOR

Kuzey Bölgesi Hükümeti ile Sportsbet ortaklığında düzenlenen yarışma, mart ayının sonuna kadar devam edecek.

Organizatörlere göre sularda halen her biri en az 10 bin dolar ödül taşıyan 96 etiketli barramundi bulunuyor.

Yarışma kapsamında hayır kurumları için bugüne kadar 130 bin dolardan fazla bağış toplandı.

Morris'in yakaladığı milyon dolarlık balık sayesinde Kuzey Bölgesi Cankurtarma Derneğine de 10 bin dolar bağış yapılacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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