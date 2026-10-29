Sri Lanka, Nepal’i vuran, son olarak Hindistan’da etkisini gösteren Arnab siklonik fırtınası, hayatı felç etti. 14 kıyı bölgesinin etkilendiği ülkede on binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda ev ve arazi zarar gördü, 3 kişi de hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri fırtınanın etkili olması beklenen bölgelerde 48 bin kişinin tahliyesini planlıyor.

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Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nde oluşan "Arnab" siklonik fırtınası bölgeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ON BİNLERCE TAHLİYE, 3 ÖLÜ

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletini vuran siklonik fırtına nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi, en az 3 kişi öldü, çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü.

On binlerce kişi tahliye edildi, 48 bin daha edilecek! Hint Okyanusu’nu vuran felaket Sri Lanka, Nepal’den sonra şimdi Hindistan’da

14 KIYI BÖLGESİ ETKİLENDİ

Arnab'ın getirdiği rüzgarlar ve şiddetli yağmurların evler, yollar ve elektrik altyapısında geniş çaplı hasara yol açtığını belirten Eyalet Başbakanı Chandrababu Naidu, fırtınadan 14 kıyı bölgesinin ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Naidu, merkezi hükümetten acil yardım istedi.

On binlerce kişi tahliye edildi, 48 bin daha edilecek! Hint Okyanusu’nu vuran felaket Sri Lanka, Nepal’den sonra şimdi Hindistan’da

HIZI SAATTE 135 KİLOMETRE

Yetkililer, Arnab'ın dün rüzgar hızı saatte 135 kilometreye ulaşan çok şiddetli bir siklonik fırtına olarak karaya ulaştığını, ardından iç kesimlere doğru ilerlerken gücünün azaldığını ifade etti.

On binlerce kişi tahliye edildi, 48 bin daha edilecek! Hint Okyanusu’nu vuran felaket Sri Lanka, Nepal’den sonra şimdi Hindistan’da

AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Fırtına nedeniyle Visakhapatnam kentinde 2 kadının ayrı olaylarda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Doğu Godavari bölgesinde ise ağaç devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

On binlerce kişi tahliye edildi, 48 bin daha edilecek! Hint Okyanusu’nu vuran felaket Sri Lanka, Nepal’den sonra şimdi Hindistan’da

BAZI TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, Andhra Pradeş'teki alçak rakımlı bölgeler ve sel tehlikesi bulunan bölgelerden fırtına vurmadan önce en az 180 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Bazı tren seferlerinin iptal edildiği, fırtınadan etkilenen bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildiği bilgisi verildi.

On binlerce kişi tahliye edildi, 48 bin daha edilecek! Hint Okyanusu’nu vuran felaket Sri Lanka, Nepal’den sonra şimdi Hindistan’da

47 BİN TAHLİYE PLANLANIYOR

Eyaletin afet yönetimi yetkilileri, fırtınanın tahmini güzergahında 12 milyondan fazla insanın yaşadığına dikkati çekti. Odişa eyaleti yetkilileri ise fırtınadan etkilenme olasılığı bulunan bölgelerden yaklaşık 48 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını belirtti.

On binlerce kişi tahliye edildi, 48 bin daha edilecek! Hint Okyanusu’nu vuran felaket Sri Lanka, Nepal’den sonra şimdi Hindistan’da

SRİ LANKA

Öte yandan fırtınanın etkili olduğu Sri Lanka’da ise Afet Yönetim Merkezi (DMC),10 binden fazla kişinin etkilendiğini aktarmış, bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 215 evin hasar gördüğünü açıklamıştı. Ülke genelindeki tüm okullarda 27 Ekim'de eğitime ara verilmişti.

NEPAL

Nepal'de de yetkililer, siklonik fırtınanın, Himalayalar bölgesinde 29-31 Ekim'de şiddetli sağanak yağışlara, kar fırtınalarına ve çığ düşmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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