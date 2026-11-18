Romanya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem, Avrupa'da gece yarısı paniğe neden oldu. Google'ın otomatik uyarı sistemi, ilk etapta depremin büyüklüğünü 6,5 olarak tahmin ederek Türkiye dahil 17 ülkeyi kapsayan uyarı haritası oluşturdu. Ukrayna'da bazı vatandaşlar sarsıntıyı füze saldırısıyla karıştırdı.

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Avrupa'da milyonlarca kişinin yaşadığı geniş bir bölge, deprem alarmıyla karşı karşıya kaldı.

Romanya'nın Vrancea bölgesinde meydana gelen deprem için Google Play Hizmetleri üzerinden otomatik uyarılar yayımlandı. İlk uyarıda depremin büyüklüğü 6,5 olarak tahmin edildi.

Önce 6,5 uyarısı geldi, sonra gerçek büyüklük açıklandı! Türkiye dahil 17 ülkeye deprem uyarısı

TÜRKİYE DAHİL 17 ÜLKE UYARI HARİTASINDA

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Google'ın otomatik uyarı haritasında Türkiye, Romanya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Kosova, Karadağ, Polonya, Rusya, Slovakya, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yer aldı.

Önce 6,5 uyarısı geldi, sonra gerçek büyüklük açıklandı! Türkiye dahil 17 ülkeye deprem uyarısı

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te güçlü şekilde hissedilen deprem, Bulgaristan, Sırbistan ve İstanbul'un bazı kesimlerinde de hafif sarsıntılara neden oldu.

Bükreş'teki bir görgü tanığı, depremi bulunduğu binanın dördüncü katında güçlü şekilde hissettiğini anlattı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki havalimanında insanların sarsıntı sırasında yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den paylaşılan görüntülerde ise ışıkların sallandığı görüldü.

DEPREMİ FÜZE SALDIRISI SANDILAR

Ukrayna ve Romanya'da bazı vatandaşlar, gece saatlerinde gelen deprem uyarıları nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Ukrayna'daki savaşın etkisiyle bazı kişiler sarsıntıyı ve telefonlarına gelen uyarıları füze saldırısıyla ilişkilendirdi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Önce 6,5 uyarısı geldi, sonra gerçek büyüklük açıklandı! Türkiye dahil 17 ülkeye deprem uyarısı

İLK UYARIDA 6,5 DENİLDİ, BÜYÜKLÜK 5,3 OLARAK AÇIKLANDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 5,3, derinliğini ise yaklaşık 130,8 kilometre olarak kaydetti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin büyüklüğünü 5,3 olarak doğruladı.

Romanya'nın Vrancea bölgesi, derin odaklı depremlerin meydana geldiği Avrupa'nın önemli sismik alanları arasında bulunuyor.

Depremin merkezinin bulunduğu Vrancea bölgesi, derin odaklı sarsıntılarıyla biliniyor. Bölgede 1940 ve 1977 yıllarında büyük depremler yaşandı. 1977'deki depremde Romanya'da 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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