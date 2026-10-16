Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 16 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, Japonya'da yanlışlıkla 9,9 büyüklüğünde deprem alarmı verilmesine yol açtı.

Özetle Kaydet a- | +A

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin kuzey, doğu ve orta kesimlerinde şiddetli sarsıntı beklendiğini duyurarak acil deprem uyarısı yayımladı.

Ancak dakikalar sonra depremin büyüklüğünün sistem tarafından yanlış hesaplandığı anlaşıldı.

Önce 9,9 büyüklüğünde deprem alarmı verildi! Japonya'da dakikalar sonra gerçek ortaya çıktı

9,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ALARMI VERİLDİ

Japonya merkezli The Japan Times'ın haberine göre, Kamçatka Yarımadası açıklarında Japonya saatiyle 12.38 sıralarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Önce 9,9 büyüklüğünde deprem alarmı verildi! Japonya'da dakikalar sonra gerçek ortaya çıktı

Japonya Meteoroloji Ajansı, saat 12.40'ta depremin büyüklüğünü 9,9 olarak gösteren acil uyarı yayımladı.

Uyarının ardından cep telefonlarında ve halka açık alanlardaki hoparlörlerde deprem alarmları devreye girdi.

Ajans, Japonya'nın kuzey, doğu ve orta bölgelerinde güçlü sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Önce 9,9 büyüklüğünde deprem alarmı verildi! Japonya'da dakikalar sonra gerçek ortaya çıktı

8 DAKİKA SONRA ALARMI İPTAL ETTİLER

Japonya Meteoroloji Ajansı, saat 12.48'de acil deprem uyarısını geri çekti.

İlk alarmdan yalnızca 8 dakika sonra yapılan iptalin ardından depremin gerçekte 6,9 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Japonya'da şiddetli bir sarsıntı hissedilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı veya tsunamiye ilişkin herhangi bir bilgilendirme yayımlanmadı.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Deprem bildirimi nasıl açılır? Android ve iPhone deprem uyarı sistemi aktif etme

DEPREMİN MERKEZİ VE BÜYÜKLÜĞÜ YANLIŞ HESAPLANDI

Japonya Meteoroloji Ajansı Sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında yanlış alarmın nedenine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, sistemin depremin merkez üssünü yanlışlıkla Kuril Adaları açıklarında belirlediğini ve büyüklüğünü olduğundan çok daha yüksek hesapladığını söyledi.

Söz konusu iki hatanın acil deprem uyarısının devreye girmesine neden olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayın bir siber saldırıdan kaynaklanmış olabileceği ihtimalini ise dışladı.

DEPREM HOKKAİDO'DA HİSSEDİLDİ

Japonya Meteoroloji Ajansının verilerine göre, saat 12.38'de meydana gelen deprem yaklaşık 160 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda bulunan Hakodate kentinde, ülkenin sismik şiddet ölçeğine göre 1 seviyesinde kaydedildi.

Japonya'da güçlü bir sarsıntı yaşanmazken, herhangi bir tsunami alarmı da verilmedi.

ABD'DEN KAMÇATKA DEPREMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Anadolu Ajansının ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) verilerine dayandırdığı habere göre, 6,9 büyüklüğündeki deprem Kamçatka Yarımadası'nın güney ucuna yakın bir noktada meydana geldi.

Depremin merkez üssü, Ozernovskiy yerleşiminin yaklaşık 76 kilometre kuzeydoğusunda belirlendi.

USGS, depremin derinliğini 143,2 kilometre olarak açıkladı.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

ABD tsunami uyarı sistemi de depremin derinliği nedeniyle tsunami beklenmediğini duyurdu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala