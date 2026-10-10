Deprem riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntılardan haberdar olabilmek için cep telefonlarındaki deprem uyarı sistemlerini araştırıyor. Android telefonlarda Google'ın Deprem Uyarıları sistemi, desteklenen bölgelerde yaklaşan sarsıntıya ilişkin saniyeler öncesinden bildirim gönderebiliyor. iPhone kullanıcıları ise cihazlarının sunduğu hükümet ve acil durum uyarılarını yönetebiliyor. İşte Android ve iPhone deprem uyarı sistemi aktif etme yöntemleri...

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Cep telefonlarında deprem bildirimlerini etkinleştirme yöntemi, kullanılan işletim sistemine göre değişiyor. Android cihazlarda Google Play Hizmetleri üzerinden sunulan Deprem Uyarıları özelliği bulunurken iPhone'da acil durum ve hükümet uyarıları Bildirimler menüsünden yönetilebiliyor. Peki, deprem bildirimi nasıl açılır? Android ve iPhone deprem uyarı sistemi aktif etme nasıl yapılır?

Deprem bildirimi nasıl açılır? Android ve iPhone deprem uyarı sistemi aktif etme

DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Deprem bildirimi, cep telefonlarının desteklediği güvenlik özellikleri üzerinden etkinleştirilebiliyor. Android cihazlarda Google'ın Deprem Uyarıları sistemi, uygun koşullarda sarsıntıdan saniyeler önce bildirim gönderebiliyor. iPhone kullanıcıları ise cihazlarında bulunan hükümet ve acil durum uyarılarını kontrol edebiliyor. Ancak bu özelliklerin kullanılabilirliği telefon modeline, bölgeye ve sistem desteğine göre değişiyor. Uyarıların açık olması, her depremde bildirim alınacağını da garanti etmiyor.

Deprem bildirimi nasıl açılır? Android ve iPhone deprem uyarı sistemi aktif etme

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ AKTİF ETME

Android telefonda deprem uyarılarını açmak için Ayarlar uygulamasına girilip arama bölümüne “Deprem uyarıları” yazılarak ilgili ayara ulaşılabiliyor. Ekranda bulunan seçenek üzerinden deprem bildirimleri etkinleştirilebiliyor.

Android cihazınızda Ayarlar'ı açın.

Arama yapın: Deprem uyarıları.

Uyarıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Google'ın deprem uyarı hizmeti, desteklenen bölgelerde deprem hakkında erken uyarı gönderebiliyor. Bazı güvenlik özelliklerinin çalışması için Android 9 veya daha yeni bir sürüm gerekebiliyor.

Deprem bildirimi nasıl açılır? Android ve iPhone deprem uyarı sistemi aktif etme

İPHONE DEPREM UYARI SİSTEMİ AKTİF ETME

iPhone kullanıcıları, acil durum bildirimlerini kontrol etmek için Ayarlar uygulamasından Bildirimler bölümüne girebilir. Sayfanın en altındaki Hükümet Uyarıları alanında, cihazda sunulan ilgili seçenekler incelenebilir.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve Bildirimler'e dokunun.

Ekranın en altına kaydırın.

Geliştirilmiş Uyarılar altında Geliştirilmiş Güvenlik Uyarıları'na dokunun.

Açmak veya kapatmak için Deprem Uyarıları, Yakın Tehlike Uyarıları ya da Uyarı Teslimini İyileştir'e dokunun.

Apple'ın deprem ve geliştirilmiş güvenlik uyarılarının tamamı Türkiye'de kullanılamıyor; bazı özellikler yalnızca belirli ülke ve bölgelerde destekleniyor. Bildirimlerin etkin olması da her deprem öncesinde uyarı alınacağını garanti etmiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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