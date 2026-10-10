Az önce deprem oldu mu? 10 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
10 Ekim 2026 Cumartesi günü Marmara Denizi'nde kaydedilen deprem gündeme geldi. AFAD verilerine göre, saat 22.08'de Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak açıklanırken, depremin Yalova şehir merkezine yaklaşık 4,66 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından vatandaşlar, “Az önce deprem oldu mu, İstanbul'da deprem mi oldu?” sorularına cevap aramaya başladı.
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AZ ÖNCE DEPREM OLDU MU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08.49'da Marmara Denizi'nde deprem kaydedildi. Büyüklüğü 3,5 ML olarak ölçülen sarsıntının merkez üssü, Yalova'nın merkez ilçesine yakın bir noktada bulunuyor. Depremin yerin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
|Tarih(UTC)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|10.10.2026 19:08:49
|40.698
|29.2563
|7.96
|ML
|3.5
|Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)
|10.10.2026 18:42:24
|40.3745
|36.4062
|7.79
|ML
|1.3
|Merkez (Tokat)
|10.10.2026 18:33:06
|39.2312
|28.135
|6.75
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10.10.2026 18:13:30
|37.5248
|36.2253
|10.48
|ML
|2.5
|Kadirli (Osmaniye)
|10.10.2026 18:03:16
|39.1198
|28.2435
|7
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|10.10.2026 18:02:40
|39.1893
|28.2388
|12.15
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10.10.2026 17:58:45
|39.4358
|27.3382
|6.92
|ML
|2.8
|İvrindi (Balıkesir)
|10.10.2026 17:49:52
|39.5837
|28.8483
|6.99
|ML
|1.9
|Dursunbey (Balıkesir)
|10.10.2026 17:26:27
|35.3728
|26.4167
|7.09
|ML
|2.1
|Ege Denizi - [173.58 km] Datça (Muğla)
|10.10.2026 16:47:56
|36.9788
|27.738
|6.91
|ML
|0.9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.92 km] Bodrum (Muğla)
|10.10.2026 15:33:46
|39.945
|33.8357
|9.43
|ML
|1.1
|Balışeyh (Kırıkkale)
|10.10.2026 15:13:39
|35.3485
|26.4865
|6.38
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [172.63 km] Datça (Muğla)
|10.10.2026 14:24:54
|37.741
|36.1008
|6.99
|ML
|1.9
|Sumbas (Osmaniye)
|10.10.2026 14:11:24
|37.716
|36.096
|7
|ML
|1.5
|Sumbas (Osmaniye)
|10.10.2026 13:57:46
|40.5272
|27.1928
|11.79
|ML
|1.2
|Marmara Denizi - [09.79 km] Biga (Çanakkale)
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