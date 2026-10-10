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Az önce deprem oldu mu? 10 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

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Az önce deprem oldu mu? 10 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Başlık ResmiAz önce deprem oldu mu? 10 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

10 Ekim 2026 Cumartesi günü Marmara Denizi'nde kaydedilen deprem gündeme geldi. AFAD verilerine göre, saat 22.08'de Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak açıklanırken, depremin Yalova şehir merkezine yaklaşık 4,66 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından vatandaşlar, “Az önce deprem oldu mu, İstanbul'da deprem mi oldu?” sorularına cevap aramaya başladı.

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AZ ÖNCE DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08.49'da Marmara Denizi'nde deprem kaydedildi. Büyüklüğü 3,5 ML olarak ölçülen sarsıntının merkez üssü, Yalova'nın merkez ilçesine yakın bir noktada bulunuyor. Depremin yerin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Az önce deprem oldu mu? 10 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Başlık ResmiAz önce deprem oldu mu? 10 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih(UTC)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYer
10.10.2026 19:08:4940.69829.25637.96ML3.5Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)
10.10.2026 18:42:2440.374536.40627.79ML1.3Merkez (Tokat)
10.10.2026 18:33:0639.231228.1356.75ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
10.10.2026 18:13:3037.524836.225310.48ML2.5Kadirli (Osmaniye)
10.10.2026 18:03:1639.119828.24357ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
10.10.2026 18:02:4039.189328.238812.15ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
10.10.2026 17:58:4539.435827.33826.92ML2.8İvrindi (Balıkesir)
10.10.2026 17:49:5239.583728.84836.99ML1.9Dursunbey (Balıkesir)
10.10.2026 17:26:2735.372826.41677.09ML2.1Ege Denizi - [173.58 km] Datça (Muğla)
10.10.2026 16:47:5636.978827.7386.91ML0.9Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.92 km] Bodrum (Muğla)
10.10.2026 15:33:4639.94533.83579.43ML1.1Balışeyh (Kırıkkale)
10.10.2026 15:13:3935.348526.48656.38ML2.0Ege Denizi - [172.63 km] Datça (Muğla)
10.10.2026 14:24:5437.74136.10086.99ML1.9Sumbas (Osmaniye)
10.10.2026 14:11:2437.71636.0967ML1.5Sumbas (Osmaniye)
10.10.2026 13:57:4640.527227.192811.79ML1.2Marmara Denizi - [09.79 km] Biga (Çanakkale)
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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