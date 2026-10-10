10 Ekim 2026 Cumartesi günü Marmara Denizi'nde kaydedilen deprem gündeme geldi. AFAD verilerine göre, saat 22.08'de Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak açıklanırken, depremin Yalova şehir merkezine yaklaşık 4,66 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından vatandaşlar, “Az önce deprem oldu mu, İstanbul'da deprem mi oldu?” sorularına cevap aramaya başladı.

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AZ ÖNCE DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08.49'da Marmara Denizi'nde deprem kaydedildi. Büyüklüğü 3,5 ML olarak ölçülen sarsıntının merkez üssü, Yalova'nın merkez ilçesine yakın bir noktada bulunuyor. Depremin yerin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Az önce deprem oldu mu? 10 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

10.10.2026 19:08:49 40.698 29.2563 7.96 ML 3.5 Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova) 10.10.2026 18:42:24 40.3745 36.4062 7.79 ML 1.3 Merkez (Tokat) 10.10.2026 18:33:06 39.2312 28.135 6.75 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 10.10.2026 18:13:30 37.5248 36.2253 10.48 ML 2.5 Kadirli (Osmaniye) 10.10.2026 18:03:16 39.1198 28.2435 7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 10.10.2026 18:02:40 39.1893 28.2388 12.15 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 10.10.2026 17:58:45 39.4358 27.3382 6.92 ML 2.8 İvrindi (Balıkesir) 10.10.2026 17:49:52 39.5837 28.8483 6.99 ML 1.9 Dursunbey (Balıkesir) 10.10.2026 17:26:27 35.3728 26.4167 7.09 ML 2.1 Ege Denizi - [173.58 km] Datça (Muğla) 10.10.2026 16:47:56 36.9788 27.738 6.91 ML 0.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.92 km] Bodrum (Muğla) 10.10.2026 15:33:46 39.945 33.8357 9.43 ML 1.1 Balışeyh (Kırıkkale) 10.10.2026 15:13:39 35.3485 26.4865 6.38 ML 2.0 Ege Denizi - [172.63 km] Datça (Muğla) 10.10.2026 14:24:54 37.741 36.1008 6.99 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye) 10.10.2026 14:11:24 37.716 36.096 7 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye) 10.10.2026 13:57:46 40.5272 27.1928 11.79 ML 1.2 Marmara Denizi - [09.79 km] Biga (Çanakkale)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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