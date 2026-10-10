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İstanbul deprem son dakika verileri! İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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İstanbul deprem son dakika verileri! İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Başlık Resmiİstanbul deprem son dakika "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem, vatandaşların gündemine girdi. Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yaşanan deprem İstanbul'da da hissedilirken, sarsıntının merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat merak konusu oldu. İşte, İstanbul deprem son dakika verileri...

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İstanbul deprem son dakika verileri AFAD tarafından paylaşıldı. Depremi hisseden vatandaşlar, İstanbul'da deprem olup olmadığını ve sarsıntının kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İstanbul deprem son dakika verileri! İstanbulda deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Başlık Resmiİstanbul deprem son dakika verileri! İstanbulda deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'da da hissedildi. Depremin 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08'de gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, Yalova'ya yakın bir nokta olarak kaydedildi. Sarsıntının ardından İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar deprem verilerini araştırmaya başladı.

İstanbul deprem son dakika verileri! İstanbulda deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Başlık Resmiİstanbul deprem son dakika verileri! İstanbulda deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA VERİLERİ

Paylaşılan deprem verilerine göre Marmara Denizi'ndeki sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Deprem Türkiye saatiyle 22.08'de meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Yalova açıkları olarak açıklanırken, depremin yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin koordinatları 40.698 kuzey enlemi ve 29.25633 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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