Ortadoğu'da sabırlar taştı! Lübnan'dan işgalcilerin saldırısına karşı önemli karar

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. İran destekli Hizbullah güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Lübnan Hükümeti saldırılara karşı önemli bir karara imza attı. İsrail'in saldırısında 3 acil servis çalışanının ölmesinin ardından Lübnan Başbakanı "daha kararlı önlemler alınması" çağrısı yaptı.

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Gazze Şeridi’nde binlerce sivili katleden İsrail, Lübnan’ı da kana bulamaya başladı. İran destekli Hizbullah güçleriyle Mavi Hatta yaşanan çatışmalar artık Lübnan'ın iç kesimlerine doğru yayılıyor. İsrail geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyindeki Froun köyüne düzenlediği saldırıda 3 acil müdahale personeli hayatını kaybetmişti. Saldırıda 1'i ağır 2 personel de yaralanmıştı.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E KARŞI ÖNEMLİ KARAR

Saldırının ardından Lübnan hükümetinden dikkat çeken açıklama geldi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "daha kararlı önlemler alınması" çağrısı yaptı.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati başkent Beyrut'taki hükümet merkezinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.

Daimi ve geçici BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bulunduğu toplantıda, Mikati "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in ihlallerine ve Lübnanlı sivillere yönelik saldırılarına karşı daha etkili ve kararlı önlemler alması gerektiğini" belirtti.

Mikati, "Güvenlik Konseyi, masum sivillerin ve sivillerin acısını dindirmek için elinden geleni yapan sivil savunma çalışanlarını korumak için tepkisi hızlı ve güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.