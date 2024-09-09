Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ortadoğu'da sabırlar taştı! Lübnan'dan işgalcilerin saldırısına karşı önemli karar

Ortadoğu'da sabırlar taştı! Lübnan'dan işgalcilerin saldırısına karşı önemli karar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ortadoğu&#039;da sabırlar taştı! Lübnan&#039;dan işgalcilerin saldırısına karşı önemli karar
Dünya Haberleri

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. İran destekli Hizbullah güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Lübnan Hükümeti saldırılara karşı önemli bir karara imza attı. İsrail'in saldırısında 3 acil servis çalışanının ölmesinin ardından Lübnan Başbakanı "daha kararlı önlemler alınması" çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi’nde binlerce sivili katleden İsrail, Lübnan’ı da kana bulamaya başladı. İran destekli Hizbullah güçleriyle Mavi Hatta yaşanan çatışmalar artık Lübnan'ın iç kesimlerine doğru yayılıyor. İsrail geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyindeki Froun köyüne düzenlediği saldırıda 3 acil müdahale personeli hayatını kaybetmişti. Saldırıda 1'i ağır 2 personel de yaralanmıştı.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E KARŞI ÖNEMLİ KARAR

Saldırının ardından Lübnan hükümetinden dikkat çeken açıklama geldi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "daha kararlı önlemler alınması" çağrısı yaptı.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati başkent Beyrut'taki hükümet merkezinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.

Daimi ve geçici BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bulunduğu toplantıda, Mikati "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in ihlallerine ve Lübnanlı sivillere yönelik saldırılarına karşı daha etkili ve kararlı önlemler alması gerektiğini" belirtti.

Mikati, "Güvenlik Konseyi, masum sivillerin ve sivillerin acısını dindirmek için elinden geleni yapan sivil savunma çalışanlarını korumak için tepkisi hızlı ve güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Bosna Hersek ekibi Velez Mostar, Türk teknik direktörle anlaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya – Ukrayna savaşında yeni silah devrede! Ejderha İHA’lar ateş saçıyor  - DünyaRusya – Ukrayna savaşında yeni silah devredeKanser tedavisi görüyordu! Galler Prensesi Kate Middleton sessizliğini bozdu, son durumu açıkladı - DünyaKate Middleton sessizliğini bozduİsrail, Cibaliye ve Bureyc kampına saldırdı! Ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail, Cibaliye ve Bureyc kampına saldırdı!ABD'ye karşı bir meydan okuma mı? Japon Denizi'nde Rusya ve Çin ortaklığında dev tatbikat - DünyaABD'ye karşı bir meydan okuma mı?Netanyahu açık açık yalan söylüyor! Hamas'tan İsrail'in yeni şartına karşı çağrı - DünyaHamas'tan İsrail'in yeni şartına karşı çağrıAvrupa'da grevler peş peşe patlak verdi! Güney Kore'den İtalya'ya işçiler isyanda - DünyaTarihi krizin başını Avrupa çekiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...