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Dünya ayakta, savaş kızışıyor! Ortadoğu'da misilleme saldırısı, çok sayıda ölü var

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Dünya ayakta, savaş kızışıyor! Ortadoğu&#039;da misilleme saldırısı, çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. İran destekli Hizbullah güçleri bugün İsrail'i katyuşa füzeleri ile vurmuştu. İsrail'den Hizbullah'a misilleme saldırısı geldi.

İsrail Gazze Şeridi’nde binlerce sivili katlederken, Lübnan’ın güneyine de saldırılarını sürdürüyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin güneyindeki Froun köyüne düzenlediği saldırıda 3 acil müdahale personeli hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 personel de yaralandı. Açıklamada, personelin son saldırılar sonucunda çıkan yangını söndürmeye çalışırken öldürüldüğü aktarıldı.

LÜBNAN HÜKÜMETİ KINAMAKLA YETİNDİ

Bakanlık, “Lübnan devletinin resmi bir kurumundan bir ekibi hedef alan bu bariz İsrail saldırısını kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

"İSRAİL, ATEŞKESLE İLGİLENMİYOR"

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalara ilişkin Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, “İsrail bize aracılar vasıtasıyla bir mesaj göndererek Gazze'de ateşkes sağlandıktan sonra bile Lübnan'da ateşkesle ilgilenmediklerini açıkça belirtti. İsrail savaşı kuzeyde sürdürmeye kararlı” dedi.

HİZBULLAH KATYUŞA FÜZELERİYLE VURDU

Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki Neria Dağı Askeri Üssü'ne Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine 30 füze atıldığını açıkladı.

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