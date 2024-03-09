Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Pakistan'da Asıf Ali Zerdari, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi

Pakistan'da Asıf Ali Zerdari, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan&#039;da Asıf Ali Zerdari, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylamada; Pakistan Halk Partisi ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ortak adayı Asıf Ali Zerdari yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Zerdari, 2007'de öldürülen eski Başbakan Benazir Butto'nun eşiydi.

The News International'ın haberine göre, 8 Şubat'taki ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

İKİNCİ KEZ SEÇİLDİ

Seçimde, PPP ve PML-N ortak adayı, 2008-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Asıf Ali Zerdari resmi olmayan sonuçlara göre ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı seçiminde Zerdari'nin rakibi olan Sünni İttihad Konseyinin adayı ve Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından da destekleniyordu.

ZERDARİ KİMDİR?

"Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın" olarak 1988'de tarihe geçen ancak 27 Aralık 2007'de silahlı bir intihar bombacısının saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi olan Asıf Ali Zerdari, 1955'te Karaçi'de nüfuzlu bir aileye doğdu. Zerdari, 2008-2013 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçildiği duyurulmuştu. PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de korkunç kaza! Tırla minibüs kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü - DünyaABD'de korkunç kaza! Tırla minibüs kafa kafaya çarpıştı: 9 ölüİsrail askerleri Batı Şeria'ya baskın düzenledi! Ambulansa ateş açtılar... - Dünyaİsrail askerleri Batı Şeria'ya baskın düzenledi! Ambulansa ateş açtılar...İsrail uçakları Gazze'ye bu kez 'fotoşoplu' broşür attı! Yine masumlarla alay ettiler - Dünyaİsrail uçakları Gazze'ye bu kez 'fotoşoplu' broşür attıGümülcine'deki Türk Başkonsolosu, Dünya Kadınlar Günü'nde kültürler arasında köprü kuruyor - DünyaGümülcine'deki Türk Başkonsolosu, Dünya Kadınlar Günü'nde kültürler arasında köprü kuruyorABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 ölü - DünyaABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 ölüGazze'de son durum... İsrail yine sivilleri vurdu - DünyaGazze'de son durum! İsrail yine masumları vurduABD'den yeni UFO raporu! Pentagon söylentilere son noktayı koydu - Dünya"Uzaylıları halktan saklamıyoruz"
Sonraki Haber Yükleniyor...