Pakistan'da eski Dışişleri Bakanı yaka paça cezaevine götürüldü, görüntüler sosyal medyada gündem oldu

28 Aralık 2023 12:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 13:24

Pakistan'da Özel Mahkeme, Ekim ayında, eski Başbakan İmran Han ile kabinesinde iki dönem görev yapmış eski Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlamıştı. Özel Mahkeme Hakimi Abul Hasnat Zülkarneyn, "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılanan Han ile Kureyşi'yi yasalar çerçevesinde resmi olarak itham etmesine karşılık Han ile Kureyşi suçlamaları kabul etmemişti.

Kureyşi, yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonundan çıkarıldı. Kendisini cezaevine götürecek araca binmemek için uzun süre direnen eski Bakan, yaka paça polis aracına bindirildi.

MAHKEME, HAN'IN BAŞVURUSUNU ONAYLADI

İmran Han'ın kurduğu ve başkanlık ettiği Pakistan Adalet Hareketi (PTI), geçen ay Han ve Kureyşi'nin kefaletle serbest bırakılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Dilekçede, kefaletle salıverilmenin hiçbir zaman bir ceza biçimi olarak kullanılmaması gerektiğinin Mahkemenin kaidesi olduğu ileri sürülmüştü.

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan Han ve Kureyşi'nin kefaletini onaylamış ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) liderlerine her biri 1 milyon Pakistan rupisi değerinde iki kefalet bonosu sunmalarına hükmetmişti.

ESKİ BAŞBAKANA CEZA ÜSTÜNE CEZA

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı.

İMRAN HAN'A KARŞI ABD KOMPLOSU MU VAR?

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güvensizlik oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak, "Bence Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın (Han) ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan’daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han’a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliği’ne sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.