Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Pakistan’da otobüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 27 yaralı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Pakistan’da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Kaydet
|

İspanya’da meydana gelen tren kazasının acısı sürerken, feci bir kaza da Pakistan’da meydana geldi. Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Pakistan’da otobüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 27 yaralı
Başlık ResmiPakistan’da otobüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 27 yaralı

5 ÖLÜ, 27 YARALI

Raiwind kentinden Chiniot’a gittiği öğrenilen otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSPANYA'DA TREN KAZASI

İspanya'nın Toledo kenti çevresinde 2 hızlı yolcu treni çarpışmıştı. Kazada ölenlerin sayısı 68’e yükselmişti. Başbakan Pedro Sanchez kazadan ötürü ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edileceğini duyurmuştu.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.