Pakistan’da otobüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 27 yaralı
Pakistan’da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
İspanya’da meydana gelen tren kazasının acısı sürerken, feci bir kaza da Pakistan’da meydana geldi. Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
5 ÖLÜ, 27 YARALI
Raiwind kentinden Chiniot’a gittiği öğrenilen otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İSPANYA'DA TREN KAZASI
İspanya'nın Toledo kenti çevresinde 2 hızlı yolcu treni çarpışmıştı. Kazada ölenlerin sayısı 68’e yükselmişti. Başbakan Pedro Sanchez kazadan ötürü ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edileceğini duyurmuştu.