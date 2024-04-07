Pakistan'da patlayıcı yüklü motosiklet infilak etti! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Beluccistan eyaletinde patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak etti. Yerel basında yer alan haberlerde patlamanın bir 'saldırı' olduğu iddia edildi.

Polis yetkilisi Muhammed Arif Zarkon, patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Olayın Kuzdar kentinde yaşandığını söyleyen Zarkon, yaralılar arasında bir kadın ve iki polis memurunun bulunduğunu ifade etti.

TERÖR OLAYLARININ MERKEZİ BELUCİSTAN VE HAYBER PAHTUNHVA

İslamabad merkezli Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezinin (CRSS) bu ayın başında yayımladığı rapora göre; 2024’ün ilk çeyreğinde ülke genelinde en çok terör olayının görüldüğü eyaletler Belucistan ve Hayber Pahtunhva oldu.

Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlenen 200 terör saldırısında 281 sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği 48 terörle mücadele operasyonunda da 151 militan etkisiz hale getirildi.