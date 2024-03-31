İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle evler çöktü: 10 ölü

Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle evler çöktü: 10 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle evler çöktü: 10 ölü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağış evlerin çökmesine neden oldu. Felaket nedeniyle 5’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

EVLER ÇÖKTÜ

Can kaybının da yaşandığı eyaletteki Bajaur bölgesinde yağışlar nedeniyle çöken bir evin altında kalan 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Shangla bölgesinde de bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirirken, 1 çocuk da yaralandı. Pencap Acil Servisi Sözcüsü Rasool Khan yaptığı açıklamada, Shangla bölgesine bağlı Banda China’da 2 çocuğun sele kapılarak kaybolduğunu belirtti.

ULAŞIM SİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ulusal Karayolu İdaresi Müdür Yardımcısı Ghulam Abbas, eyalette ulaşımı da etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle Karakoram Karayolu trafiğinin Hayber Pakhtunkhwa'nın Kohistan bölgesi ile Gilgit-Baltistan bölgesindeki Diamer arasında birçok noktada aksadığı kaydedildi. Pakistan’ın Peşaver ve Nowshera ve Bannu kentleri ile Shangla ve Bajaur bölgelerindeki birçok ev şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kısmi hasara uğradı.

MAĞDURLARA TAZMİNAT ÖDENECEK

Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur, yağışlarda meydana gelen can ve mal kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yetkililerden rapor istediğini ve mağdurlar için tazminat ödeneceğini ifade etti. Pakistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 saat boyunca ovalarda yağışların, dağlık kesimlerinde ise kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden skandal sözler! 'Gazze, Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalanmalı' - DünyaGazze için skandal 'atom bombası' önerisiİsrail 177 gündür katlediyor! Gazze'de can kaybı yine yükseldi - Dünyaİsrail 177 gündür katlediyor! Gazze'de can kaybı arttıMoskova katliamı ile “küresel kodlar” değişiyor! Saldırganlar sadece birer piyon - DünyaSaldırganlar sadece birer piyonGagavuzya Milletvekili İvanna Köksal: Sonumuz Gazze’den daha vahim olabilir - Dünya"Sonumuz Gazze’den daha vahim olabilir"İngiltere, Japonya, Ürdün... Dünyanın dört bir yanında "Gazze'de soykırım dursun" protestoları - DünyaMilyonlarca kişi Gazze için meydanlara indiİsrail Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdıFilistin'den ABD'nin ikiyüzlülüğüne tepki: Eşi görülmemiş ilkesel ve ahlaki çelişki! - DünyaFilistin'den ABD'nin ikiyüzlülüğüne tepkiSomali'de anayasa değişikliği: Artık halk seçecek - DünyaSomali'de anayasa değişikliği: Artık halk seçecekİsrail'de ortalık savaş alanına döndü! Tel Aviv’de Netanyahu istifa sloganları - Dünyaİsrail'de ortalık savaş alanına döndüPakistan'da bir ayda ikinci sel felaketi: 8 ölü - DünyaPakistan'da bir ayda ikinci sel felaketi: 8 ölü
Sonraki Haber Yükleniyor...