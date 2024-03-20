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Pakistan'da madende gaz patlaması: 12 işçi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi. Çöken madenin altında kalan 20 işçiden 12'sinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Harnai şehrinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından madenin bir kısmı çökerken, 20 madenci mahsur kaldı.

12 MADENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalarda 12 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 madenci ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Pakistan'da madende gaz patlaması: 12 işçi öldü - 1. Resim

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Şerif, ailelere hükümetin mümkün olan her türlü yardımı sağlayacağını ifade etti.

Pakistan'da madende gaz patlaması: 12 işçi öldü - 2. Resim

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın batı bölgelerinde kömür yatakları bulunurken, çoğunlukla gaz birikmesi nedeniyle sık sık maden kazaları meydana geliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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