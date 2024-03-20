Pakistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

Türkiye ve dünya genelinde yer yüzü hareketleri meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Afganistan sınırındaki Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Nushki Bölgesi'nde 5.4 ila 5.8 arasında bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (European-Mediterranean Seismological Centre) depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu. EMSC'ye göre deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak ölçtü. GFZ'ye göre deprem yine yerin 10 km derinliğinde yaşandı.

Deprem Afganistan merkezinden 44 km uzakta meydana gelen deprem Quetta, Noshki, Chagai, Chaman, Qila Saifullah, Pashin, Mastung ve diğer bölgelerde hissedildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve maddi hasar bildirilmedi.