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Haberler > Dünya > Pakistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

Pakistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pakistan&#039;da 5,5 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan'da 5,4 ila 5.8 büyüklükleri arasında bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem çevre ülkelerden de hissedildi.

Türkiye ve dünya genelinde yer yüzü hareketleri meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Afganistan sınırındaki Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Nushki Bölgesi'nde 5.4 ila 5.8 arasında bir deprem meydana geldi. 

PAKİSTAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (European-Mediterranean Seismological Centre) depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu. EMSC'ye göre deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.
 
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak ölçtü. GFZ'ye göre deprem yine yerin 10 km derinliğinde yaşandı.
 
Deprem Afganistan merkezinden 44 km uzakta meydana gelen deprem Quetta, Noshki, Chagai, Chaman, Qila Saifullah, Pashin, Mastung ve diğer bölgelerde hissedildi.
 
Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve maddi hasar bildirilmedi.
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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