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Hakkari'de 3.4 deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakkari&#039;de 3.4 deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şu an itibariyle deprem nerede oldu, sorusuna cevap aranıyor. AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler araştırılıyor. Hakkari kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı köyünde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte son depremler...

Hakkari'de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Hakkari kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı köyünde 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. 

HAKKARİ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesine göre deprem, Hakkari'nin Çanaklı köyünde meydana geldi. Saat 19.31'de 3.4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiğini duyuran kandilli, deprem yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştirdiğini belirtti.
AFAD ise depremin yerin 7 kilometre derinliğinde ve 3.1 şiddetinde olduğunu duyurdu. 

Hakkari 3.4 deprem oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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