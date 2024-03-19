Hakkari'de 3.4 deprem oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 20:10 - Güncelleme: 19 Mart 2024 20:13 - Güncelleme:

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Şu an itibariyle deprem nerede oldu, sorusuna cevap aranıyor. AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler araştırılıyor. Hakkari kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı köyünde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte son depremler...