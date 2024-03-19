Az önce deprem mi oldu? Malatya, Adıyaman, Balıkesir son depremler!

Sabah saatlerinde Malatya, Adıyaman, Balıkesir peş peşe depremler hissedildi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremleri ve büyüklüklerini araştırıyor.

Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? konuları araştırılıyor. Sabah saatlerinde Adıyaman, Malatya ve Balıkesir'de gerçekleşen depremler merak ediliyor. X gündeminde deprem konusu gündeme girdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler ve büyüklükleri...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saat 07.03'te Malatya, 07.26'da Adıyaman ve son olarak 07.43'te Balıkesir'de deprem oldu.

MALATYA, ADIYAMAN, BALIKESİR DEPREM!

AFAD verilerine göre Malatya'da sabah saat 07.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Adıyaman'da 07.26'ta yine 3.5 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi. Son olarak saat 07.43'te Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER