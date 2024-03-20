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Haberler > Dünya > Pakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine silahlı saldırı!

Pakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine silahlı saldırı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pakistan&#039;da Çin&#039;in tarihi İpek yolu projesine silahlı saldırı!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan’da Çin'in tarihi İpek yolunu canlandırma projesinin bir parçası olan Gwadar Limanı’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8'i saldırganlar olmak üzere 9 kişi öldü.

Pakistan’da Çin'in tarihi İpek yolunu canlandırma projesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olan Gwadar Limanı’na düzenlenen silahlı saldırıda 8'i saldırganlar olmak üzere 9 kişi öldü.

PAKİSTAN'DA SİLAHLI SALDIRI

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) için kilit önem taşıyan Gwadar Limanı’na silahlı saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçleri, saldırıyı püskürtmeyi başarırken, 8 saldırganı ise etkisiz hale getirdi. Pakistan basınında yer alan haberlerde, 1 askerin hayatını kaybettiğini ve bazılarının yaralandığını belirtirken, ordu tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

PAKİSTAN'DAN SALDIRGANLARA MERHAMET YOK MESAJI

Yetkililer, saldırganların Gwadar Limanı’nın hemen dışındaki tesisleri bomba ve silahlarla hedef aldığını açıkladı. Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, "Mesaj açık ve nettir. Her kim şiddet kullanmayı seçerse devletten merhamet görmeyecektir” dedi.

Pakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine silahlı saldırı! - 1. Resim

SALDIRIYI AYRILIKÇI GÜÇLER ÜSTLENDİ

Saldırıyı üstlenen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, saldırının hedefinin Pakistan istihbarat kurumlarına ait ofisler olduğunu belirtti. Belucistan Kurtuluş Ordusu, daha öncede başka bölgelerde Pakistan ve Çin çıkarlarıı hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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