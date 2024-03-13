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Haberler > Dünya > Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye çağrısı: İkili ticaret genişletilsin

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye çağrısı: İkili ticaret genişletilsin

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şerif&#039;ten Türkiye çağrısı: İkili ticaret genişletilsin
Pakistan, Türkiye, Başbakanlık, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ikili ticaretin genişletilmesi çağrısı yaptı. Şerif ayrıca milli muharip uçak KAAN'ın başarılı uçuşu için Türkiye'yi tebrik etti.

Pakistan'da Meclis oylamasıyla ikinci kez başbakan seçilen Şahbaz Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'yı başkentteki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi için ticaretin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin temel konularda birbirlerini sürekli desteklediklerini ve gelecekte de desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

KAAN İÇİN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeni görevi için arayarak tebrik etmesinden memnun olduğunu söyleyen Şerif, milli muharip uçak KAAN'ın başarılı uçuşu için Türkiye'yi tebrik etti.

Şerif, Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Erdoğan'ı Pakistan'a davet ettiğini belirterek Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Büyükelçi Paçacı da başbakanlık görevine yeniden seçilen Şerif'i kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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