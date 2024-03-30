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Pakistan'da bir ayda ikinci sel felaketi: 8 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan&#039;da bir ayda ikinci sel felaketi: 8 ölü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şiddetli yağışların pençesindeki Pakistan ikinci sel felaketini yaşıyor. Çok sayıda evin çatısı çöktü, çoğunluğu çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik önlemleri nedeniyle bazı yollar kontrollü şekilde kapatıldı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yine bir felaket yaşanıyor. 

Yerel afet yönetim yetkilisi Anwar Shahzad, Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatılarının çöktüğü, sel meydana geldiği ve bazı yolların kapandığını açıkladı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Shahzad, çoğunluğu çocuk 8 kişinin şiddetli yağış kaynaklı sel ve diğer olaylarda hayatını kaybettiğini belirtti. Eyalette sel ve çatı çökmesi sonucu 12 kişinin de yaralandığını vurgulayan Shahzad, 2 çocuğun ise selde kaybolduğu bilgisini paylaştı. Shahzad, ölenlerden üçünün aynı aileden 3 ila 7 yaşlarındaki kardeşler olduğunu kaydetti.

Yetkililer, güvenlik önlemleri nedeniyle bölgedeki bazı yolların kapatıldığını duyurdu.

Hayber-Pahtunhva eyaletinde 2 Martta şiddetli yağışların etkisiyle bazı evlerin çatılarının çökmesi, bazı evlerin de heyelan nedeniyle toprak altında kalması sonucu yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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