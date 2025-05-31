Pakistan’da terör saldırısı! BLA militanları şehri bastı, banka ve kamu binaları yakıldı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan Sorab şehri, silahlı Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) militanlarının baskınıyla savaş alanına döndü. Sabah saatlerinde şehre giren silahlı grup, polis karakolları, hükümet konutları ve bir bankayı hedef alarak kısa süreliğine kontrolü ele geçirdi. Yerel yönetici Hidayat Buledi saldırıda hayatını kaybederken, kamu binaları ve sivillere ait yapılar ateşe verildi. Banka yağmalandı, birçok noktada çatışma çıktı.

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan bölgesinde yer alan Sorab şehri, sabah saatlerinde silahlı bir grubun saldırısına sahne oldu. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu isyancılar polis karakolları, bankalar ve hükümet binalarını hedef aldı.

Saldırıda bir yerel hükümet yetkilisi hayatını kaybetti. Polis, silahlı grubun kısa süreliğine yüksek güvenlikli bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini, daha sonra karşılık verilerek militanların bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Saldırı sırasında hayatını kaybeden yetkilinin Sorablı Hidayat Buledi olduğu açıklandı. Polis Şefi Hafeez Ullah’ın açıklamasına göre Buledi, evi ateşe verildiğinde içerideki kadın ve çocukları korumaya çalışırken hayatını kaybetti.

Olay sırasında çıkan çatışmada birkaç BLA mensubu da etkisiz hale getirildi.

BELUÇ KURTULUŞ ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

ABD tarafından 2019’da terör örgütü olarak tanımlanan Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, örgüt mensuplarının Sorab’daki kilit devlet binalarını geçici olarak kontrol altına aldığı ifade edildi. Ancak polis bu iddiayı reddederek isyancıların müdahalenin ardından bölgeden uzaklaştığını kaydetti.

Saldırganların, Buledi’ye ait konutun yanı sıra diğer bazı kamu çalışanlarına ait binaları da ateşe verdiği bildirildi. Olayda dört sivil yaralandı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI SALDIRIYI KINADI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı kınayarak “sivillerin, kadın ve çocukların hedef alındığını” söyledi. Belucistan hükümeti sözcüsü Şahid Rind ise herhangi bir delil sunmadan saldırının arkasında Hindistan’ın parmağı olabileceğini öne sürdü. Yeni Delhi'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BELUCİSTAN KURTULUŞ ORDUSU (BLA) NEDİR?

BLA'nın, Beluçların Marri kabilesiyle bağlantılı olduğu ve örgütün eski lideri Balach Marri'nin ardından yönetimin Hyrbyair Marri’ye geçtiği iddia ediliyor. Uluslararası kaynaklar, örgütün 2000’li yıllarda yaklaşık 6 bin mensubu olduğunu, bu sayının 2020’li yıllarda 600’e kadar düştüğünü belirtiyor. Pakistanlı yetkililer ise bu sayıyı yaklaşık 3 bin olarak tahmin ediyor.

BLA, Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere tarafından da terör örgütü olarak tanınıyor.

BELUCİSTAN'DA GÜVENLİK ENDİŞESİ

Pakistan’ın özellikle Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde, silahlı grupların saldırıları sık sık yaşanıyor. Etnik talepler ve bölgesel ayrılıkçı hareketlerin etkisiyle bu bölgelerde güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

İslamabad yönetimi, Hindistan’ı söz konusu saldırıların arkasında olmakla suçlarken, Hindistan bu suçlamaları reddediyor.