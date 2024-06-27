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Pakistan'ı sıcak hava vurdu: 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan&#039;ı sıcak hava vurdu: 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti
Pakistan, Karaçi, Sıcak Çarpması, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle son 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti. En çok can kaybı salı günü yaşandı.

Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yüksek nemin de sıcaklığı 49 dereceye yükseltmesiyle yaşanan can kaybı giderek artıyor. Ambulans servisi Edhi’den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği, ancak son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kayıplarından 141'inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.

'HASTANEYE GELENLERİN ÇOĞU 60'LI, 70'Lİ YAŞLARDA'

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12’sinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak aralarında 45 yaşlarında ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" diye konuştu.

Pakistan’da aşırı sıcaklar hafta sonu etkili olmaya başlarken, serinleme merkezleri ve kamplar kurulmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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