Pandemiden bu yana ilk! Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'ye seyahat, dört günü 750 dolar

100 kişilik Rus turist kafilesi, Kuzey Kore'ye gitti. Kuzey Kore vizesi çıkanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Dört günlük gezinin her ziyaretçiye maliyetinin yaklaşık 750 dolar olduğu belirtildi. Tura katılan seyahat bloğu yazarı Ilya Voskresensky, "Kuzey Kore'ye baktığınızda büyükanneniz ve büyükbabanızın yaşadığı gibi bir olduğunu fark ediyorsunuz. Bu geçmişe bir ışınlanma. Şehirde kesinlikle reklam bulunmuyor. Sergilenen tek şey parti sloganları, bayraklar vb." dedi.

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore, pandemiden bu yana ilk kez 100 kişilik Rus turist kafilesine izin verdi. Habertürk'ün CNN International'dan aktardığına göre, 100 kişiden biri olan Lena Bychcova, Kuzey Kore turist vizesi çıktığında buna gerçekten inanamadığını söyledi.

Kuzey Kore'de turizm sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Bireysel yolcuların ülkeye girmesine izin verilmiyor ve gruplara rehberler eşlik ediyor. Turizm geliri büyük ölçüde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yönetimini desteklemek için kullanılıyor.

4 GÜNLÜK GEZİNİN MALİYETİ 750 DOLAR

Dört günlük gezinin her ziyaretçiye maliyetinin yaklaşık 750 dolar olduğu belirtildi. Grubun yanında her zaman Rusça konuşan rehberler ve tercümanlar bulundu.

Bychcova ve grubun geri kalanı, Vladivostok'tan Kuzey Kore'ye ait Air Koryo uçağıyla 9 Şubat'ta Pyongyang'a vardı. Bychcova, gezi konusunda endişeli olduğunu itiraf ederken, merakının galip geldiğini ve çok az turistin keşfetme şansına sahip olduğu bir ülkeyi görme şansını kaçıramayacağını söyledi.

Tura katılan seyahat bloğu yazarı Ilya Voskresensky de benzer şekilde gergin hissettiğini itiraf etti ve içerik üreticisi olduğunu söylemek yerine, yarı zamanlı işini, geleneksel yemek satıcılığı işini mesleği olarak gösterdi.

'GEÇMİŞE BİR IŞINLANMA'

Voskresensky, CNN'e gezi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere kullandı:

"Kuzey Kore'ye baktığınızda büyükanneniz ve büyükbabanızın yaşadığı gibi bir olduğunu fark ediyorsunuz. Bu geçmişe bir ışınlanma. Şehirde kesinlikle reklam bulunmuyor. Sergilenen tek şey parti sloganları, bayraklar vb."

Rus turistlere özellikle fotoğraf ve video çekme konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bychcova durumu şöyle açıkladı: "Askeri veya genel olarak üniformalı insanları, inşaat alanlarını veya inşaat halindeki binaları fotoğraflamamamız istendi. Ve fotoğrafların nasıl çekileceği ve genel olarak portrelerin veya liderlerin heykellerinin nasıl ele alınacağına dair kurallar vardı. Eğer liderin fotoğrafının olduğu bir gazete veya derginiz varsa onu portreyi buruşacak şekilde katlayamayacağımız söylendi."

Görseller: AP