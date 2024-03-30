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Papa Franciscus, "Haç Yolu" ayinine katılamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Papa Franciscus, &quot;Haç Yolu&quot; ayinine katılamadı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Papa Francis sağlık problemleri nedeniyle Roma Kolezyum'undaki geleneksel Hayırlı Cuma Alayına katılmadı. Son dakikada açıklanan bu karar endişe uyandırırken, Papa'nın uzun süredir sağlık problemleri yaşadığı biliniyor.

Papa Francis'in, dün Roma'da Haç Yolu alayına başkanlık etmesi bekleniyordu. Ancak tam etkinlik başlamak üzereyken Vatikan, Francis'in alayı Vatikan'daki evinden takip edeceğini duyurdu.

SANDALYESİ BİLE HAZIRDI

Papa'nın Hayırlı Cuma Alayına katılmayıp evde kalma kararı endişe uyandırdı. Francis'in sandalyesi, ayine başkanlık edeceği Kolezyum'un dışındaki platformda hazır bekliyordu. Ancak alayın resmi olarak başlamasından sadece beş dakika kadar önce, Vatikan basın ofisi Telegram'dan Papa’nın katılmayacağını duyurdu ve sandalye hızla götürüldü.

Papa Franciscus, "Haç Yolu" ayinine katılamadı - 1. Resim

CUMARTESİ GÜNÜ PASKALYA NÖBETİNE BAŞKANLIK ETMESİ BEKLENİYOR

Cumartesi günü, ayin takvimindeki en ciddi etkinliklerden biri olan Aziz Petrus'taki uzun Paskalya Nöbeti'ne başkanlık etmesi planlanıyor. Ayrıca Paskalya Pazar Ayinine başkanlık etmesi ve küresel krizler ile insanlığa yönelik tehditleri ele alan "Urbi et Orbi" (şehre ve dünyaya) konuşmasını yapması bekleniyor.

Papa Franciscus, "Haç Yolu" ayinine katılamadı - 2. Resim

SAĞLIK PROBLEMLERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Daha genç yaşlarındayken akciğerinin bir kısmı alınan 87 yaşındaki Francis, özellikle kış aylarında grip, bronşit ve soğuk algınlıklarıyla mücadele ediyor. Son birkaç haftadır yüksek sesle okunması gereken ayinleri kendisi okumak yerine yardımcısına okutmuş ve Pazar günleri düzenlenen Palm Sunday etkinliklerine katılmayı tamamen bırakmıştı.

Solunum problemlerine ek olarak, Francis’in 2021'de kalın bağırsağının da bir kısmı alınmış ve geçen yıl iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan yıpranmış diz bağları nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir tekerlekli sandalye ve baston kullanıyor.

MAHKUMLARIN AYAĞINI YIKAMIŞTI

Papa perşembe günü ise Roma'daki bir kadın hapishanesinde Kutsal Perşembe ayak yıkama ayinine başkanlık etmek üzere Vatikan'dan ayrılmıştı. Ayini tekerlekli sandalyesinden gerçekleştiren Francis güçlü görünmüş ve mahkumlarla yakından ilgilenmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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