Paris'te işler çığırından çıktı! Macron "başarısızdık" dedi, 4 ülkeyi suçladı

Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri, uluslararası müdahale suçlamalarını beraberinde getirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkedeki protestoların sosyal medyada kasıtlı olarak çarpıtıldığını savunarak ABD, İsrail, İran ve Rusya kaynaklı hareketleri hedef aldı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkede devam eden gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Protestoların bir bölümünün kamu düzenini bozmayı amaçladığını savunan Macron, "Kelimenin tam anlamıyla huzursuzluğa neden olmak isteyen insanlar var. Kargaşa ortamı oluşsun diye toplantılar düzenleniyor" dedi.

Macron, ülkede kamu düzeninin korunması gerektiğini söyledi.

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EKONOMİK KRİZİN SORUMLUSU OLARAK İRAN'DAKİ SAVAŞI GÖSTERDİ

Fransa'da artan hayat pahalılığına da değinen Macron, satın alma gücündeki düşüşün temel nedeninin hükümetin kararları değil, Orta Doğu'daki gelişmeler olduğuna işaret etti.

Macron, "Bu satın alma gücü krizini tetikleyen temel neden, İran'daki savaş, Umman Boğazı'nın ablukası ve bunun sonucunda ortaya çıkan yakıt fiyatlarındaki artıştır" diye konuştu.

Protestoların nedeninin vergi artışı veya emeklilik reformu olmadığını söyleyen Macron, "Bu sosyal hareketin nedeni bir vergi artışı, hükümetin aldığı bir karar ya da emeklilik reformu değildir" dedi.

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MACRON'DAN İTİRAF GELDİ

Fransız lider ülkede yaşanan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmesinde sorumluluğun yalnızca bir tarafa yüklenemeyeceğini söyledi.

Yaşananları "ortak bir başarısızlık" olarak nitelendiren Macron, "Bu noktaya gelinmiş olmasını hepimizin ortak bir başarısızlığı olarak görüyorum" dedi.

Macron, öğrenciler ile güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı olaylara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir lise öğrencisinin, böyle korkunç sonuçlarla karşılaşmayı bekleyerek taleplerde bulunduğunu sanmıyorum. Ayrıca, böyle korkunç ve şiddetli durumlarla karşılaşmayı hedefleyerek polise katılan bir polis memuru tanımıyorum.

FRANSIZ BAKAN ABD VE İSRAİL'İ DE SUÇLADI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise France 2 kanalında katıldığı programda Sarı Yelekliler protestolarını değerlendirdi.

Barrot, gösterilere ilişkin görüntülerin Fransa'nın uluslararası imajını zedelemek isteyen yabancı hareketler tarafından çarpıtıldığını ve abartıldığını öne sürdü:

"Bu, ABD, bazen İsrail, İran ve Rusya kaynaklı hareketler için söz konusu. Sosyal medyada, gösterileri kitlesel göçe ya da radikal İslam'a bağlayan mesajların çoğaldığını gördük. Bizim ülkemizde yaşananların nedenlerinin tamamen farklı olduğunu biliyoruz."

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"FRANSA'YI ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Fransa'nın rakiplerinin ve hasımlarının ülkede yaşanan gelişmeleri kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne süren Barrot, protestoların gerçek nedenlerinin çarpıtıldığını

Sosyal medyada göç meselesine ilişkin paylaşılan içeriklerin üçte ikisinin Fransa dışında hazırlandığını söyleyen Barrot, "ifadelerini kullandı.

İSRAİL SEÇİMLERİNE DE DEĞİNDİ

Fransız Bakan, programda İsrail'deki genel seçimlerin sonuçlarını da değerlendirdi.

Seçimlere rekor düzeyde katılım sağlandığını söyleyen Barrot, "İsrail halkının söyleyecek bir şeyi vardı" dedi.

Arap partilerinin seçimlerde tarihî sonuçlar elde ettiğini ifade eden Barrot, bu durumun kurulacak yeni hükümetin kararlarını etkileyebileceğini söyledi.

Fransa'nın seçim sonuçlarından bağımsız olarak İsrail ve Filistin'in yan yana barış içinde yaşayacağı iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA YOL YOK"

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilmesinin ve şiddetin arttığını söyleyen Barrot, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Barrot, "Bu bölgede barış ve istikrarın sağlanması için iki devletli çözümden başka bir çözüm yok" dedi.

Fransız Bakan, İsrail'in güvenliğinin sağlanması gerektiğini de dile getirdi.

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