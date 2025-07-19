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Pasifik ateş çemberi yine sallandı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Dış Haberler
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Pasifik ateş çemberi yine sallandı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pasifik Ateş Çemberi’nin aktif halkalarından biri olan Filipinler, bir kez daha sarsıldı. Ülkenin kuzeyindeki Cagayan eyaletinde, sabah saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem halkta paniğe yol açtı.

Filipinler’in kuzeyindeki Cagayan eyaletinde Richter ölçeğine göre 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS), depremin Calayan belediyesine bağlı Dalupiri Adası'nın 13 kilometre kuzeydoğusunda, yer yüzeyinden 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

CAN KAYBI YOK

Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. Enstitü, bölge sakinlerini artçı sarsıntılara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle volkanik ve sismik hareketliliğin sık yaşandığı bir bölge olarak biliniyor.

Kaynak: Dış Haberler
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