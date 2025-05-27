Pasifik tarihe karışıyor! Bilim insanları uyardı: "Amasya" adlı süper kıta doğacak

Yapılan son araştırmalara göre, dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik Okyanusu yavaş yavaş yok oluyor. Bilim insanları, bu dev su kütlesinin kapanmasıyla birlikte yeni bir süper kıtanın doğacağını açıkladı.

Dünya’nın en büyük okyanusu olan Pasifik, sessizce küçülüyor. Bilim insanlarına göre bu dev su kütlesi önümüzdeki milyonlarca yıl içinde tamamen kapanacak ve gezegen yepyeni bir çehreye bürünecek: “Amasya” adlı süper kıta sahneye çıkacak.

SÜPER BİLGİSAYARLA GELECEĞİN HARİTASI ÇİZİLDİ

Avustralya’daki Curtin Üniversitesi ile Çin’deki Pekin Üniversitesi’nden araştırmacılar, gezegenin 200 ila 300 milyon yıl sonraki görünümünü modellemek için süper bilgisayarlar kullandı. Sonuç çarpıcıydı: Amerika ve Asya, Avustralya'nın da etkisiyle çarpışacak ve birleşerek tek bir dev kara parçası oluşturacak.

Bilim insanları, söz konusu kıtaya "Amerika" ve "Asya" isimlerinden türetilerek "Amasya" adını verdi.

DÜNYA'NIN KADERİ DEĞİŞİYOR MU?

Curtin Üniversitesi Dünya Dinamikleri Araştırma Grubu ve Pekin Üniversitesi Kabuk Evrimi Laboratuvarı’ndan araştırmacı Dr. Chuan Huang, elde ettikleri yeni verilerin önümüzdeki 200 milyon yıl içinde gezegenin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Huang, “Son 2 milyar yıl içinde Dünya'nın kıtaları her yaklaşık 600 milyon yılda bir çarpışarak tek bir süper kıta oluşturdu. Dünya'nın doğal döngüsü. Mevcut kıtalar da bu döngünün bir parçası olarak yeniden birleşme yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.

AMASYA'DA hayat ÇOK FARKLI OLACAK

Yeni süper kıtanın iç bölgelerinin kurak ve sıcak, kıyılarının ise dar ve yoğun nüfuslu olması bekleniyor. Bilim insanlarına göre Amasya’nın oluşumu, iklimden deniz seviyesine, ekosistemlerden insan yerleşimine kadar her şeyi değiştirecek.