Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinin ardından Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Paşinyan'ın Türkiye ziyareti öncesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'dan da "Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması her an mümkün olabilir" diye konuştu.

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Türkiye, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nde dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanırken Erivan'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmayı planladığını duyurdu.

Hükümet toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Paşinyan, "Evet, COP'a katılmak üzere Antalya'ya gitme planım var" dedi.

Paşinyan Antalya yolunda! "Türkiye ile 33 yıllık meseleyi her an çözebiliriz"

ERDOĞAN ANTALYA'YA DAVET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmede Paşinyan'ı COP31 zirvesine davet etmişti.

İki liderin görüşmesinde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için yürütülen çalışmalar da ele alınmıştı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 kapsamında Dünya Liderler Zirvesi'nin 11-12 Kasım'da yapılması planlanıyor.

ERİVAN: HER AN AÇILABİLİR

Paşinyan'ın açıklamasının yanı sıra Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin konuştu.

Ermenistan Parlamentosunda 2027 yılı bütçe görüşmelerine katılan Mirzoyan, iki ülke arasındaki diyaloğun aktif ve verimli şekilde sürdüğünü söyledi. Mirzoyan, 1993'ten bu yana 33 yıldır kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırına ilişkin, "Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması her an mümkün olabilir" dedi.

Sınırın henüz kapalı olduğunu hatırlatan Ermeni Bakan, "Normalleşme süreci olgunlaştı. Taraflar birçok konuda karşılıklı anlayışa ulaştı" yorumunda bulundu.

TÜRKİYE İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM

Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticarette gümrük işlemlerinin doğrudan yapılabilmesi için ilerleme sağlandığını açıkladı.

Daha önce üçüncü ülkeler üzerinden yürütülen gümrük işlemlerindeki engelin kaldırıldığını söyleyen Mirzoyan, malların fiziki taşımacılığının ise hâlen Gürcistan üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.

Ermeni Bakan, iki ülke arasındaki iş birliğinin tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu, öğrenci programları ve iş forumlarıyla sürdüğünü söyledi.

Kars'ta düzenlenen Türkiye-Ermenistan İş Forumu'nun ardından bir sonraki toplantının 2027 yılının başlarında Ermenistan'da yapılmasının planlandığını açıkladı.

Paşinyan Antalya yolunda! Türkiye ile 33 yıllık meseleyi her an çözebiliriz

TARİHİ ANİ KÖPRÜSÜ'NDE RESTORASYON BAŞLIYOR

Paşinyan, Türkiye-Ermenistan sınırındaki tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için projenin onaylandığını açıkladı. Türk tarafının ihale sürecini tamamladığını söyleyen Paşinyan, Ermenistan'ın da ihaleyi kazanan şirketle sözleşme imzalayacağını ve restorasyon çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

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