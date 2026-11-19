Ermenistan Başbakanı Paşinyan, mecliste yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan ile barış sürecini savundu. Dış güçlerin kendilerini manipüle ettiğini söyleyen Paşinyan, "1870'lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan, bilincimizi bulandırmak isteyen güçler ne dedi? 'Türk, Türk, Türk'. Dış güçler bizi Türklere düşman etti" dedi.

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Renkli tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez de parlamentoda gerçekleştirdiği hararetli konuşma ile gündemde.

"BU TAKINTIDAN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?"

Türkiye ve Azerbaycan ile yürütülen normalleşme adımlarını eleştiren muhalefete tepki gösteren Paşinyan, dış güçlerin kendilerini manipüle ettiğini belirterek, "Bu takıntıdan ne zaman kurtulacağız?" dedi;

1870'lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan, bilincimizi bulandırmak isteyen güçler ne dedi? 'Türk, Türk, Türk'. Dış güçler bizi Türklere düşman etti. Bütün düşünce sistemimiz altüst oldu.

"BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamalarını sürdüren Paşinyan, uzak ülkeler ile zaten sorun olmadığını; ancak asıl meselenin komşularla barış yapmak olduğunu söyledi. Hem Azerbaycan hem de Türkiye ile geri dönülemez bir barış sürecine girdiklerini belirten Ermenistan Başbakanı, "İnsanlar bunu bizi suçlamak için bir gerekçe olarak görüyorsa; bırakalım suçlasınlar. Biz Azerbaycan ile barışı sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ı hiç böyle görmedik! "Onlar bizi Türklere düşman etti" diyerek isyan etti

RESTİ ÇEKTİ: GÖREVDEN AYRILIRIM

Muhalefetin "istifa" çağrılarına da cevap veren Paşinyan, anayasa değişikliği için referanduma gideceklerini açıklayıp "Halk onay vermezse, görevden ayrılırım; onay verirse de gidip barış anlaşması imzalarım" dedi.

Paşinyan'ı hiç böyle görmedik! "Onlar bizi Türklere düşman etti" diyerek isyan etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Kasım’da Antalya’da görüşmüştü. Mini zirvede, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecinin ilerletilmesinin ve ticari-ekonomik bağların daha da geliştirilmesinin önemini vurgulanmıştı.

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