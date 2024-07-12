Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Polonya'daki eğitim uçuşunda M-346 tipi hafif taarruz uçağının düşmesiyle pilot Robert Jel öldü

Polonya'daki eğitim uçuşunda M-346 tipi hafif taarruz uçağının düşmesiyle pilot Robert Jel öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polonya, Hava Kuvvetleri, Pilot, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Polonya'daki prova uçuşunda M-346 tipi hafif taarruz uçağı yere çakıldı. Polonya Hava Kuvvetleri'nin en deneyimli pilotlarından biri olan Robert Jel hayatını kaybetti.

Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 tipi hafif taarruz uçağının prova uçuşu sırasında piste çakılması sonucu Pilot Robert Jel hayatını kaybetti. Polonya'da prova uçuşu faciaya sahne oldu.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 tipi hafif taarruz uçağı prova uçuşu yaptığı sırada Lotnisko Gdynia-Kosakowo Havaalanı'nda piste çakıldı. Alevler içinde kalan uçakta Pilot Robert Jel hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Polonya ordusu tüm M-346 tipi uçakların uçuşunu askıya aldı.

Polonya'daki eğitim uçuşunda M-346 tipi hafif taarruz uçağının düşmesiyle pilot Robert Jel öldü - 1. Resim

EN DENEYİMLİ PİLOTLARDAN BİRİYDİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek Deniz Havacılık Tugayı'nın 30. kuruluş yıldönümünde gösteri yapacak M-346 hafif taarruz uçağının düştüğü doğrulandı ve yarınki törenlerin iptal edildiği duyuruldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan taziye mesajında ise, kazada hayatını kaybeden Robert Jel'in en deneyimli pilotlardan biri olduğu aktarıldı. Öte yandan çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen kaza anının görüntülerinde büyük bir hızla piste çakılan ve alev topuna dönen uçağın pistin daha ileri bir noktasına savrulduğu görüldü.

Polonya'daki eğitim uçuşunda M-346 tipi hafif taarruz uçağının düşmesiyle pilot Robert Jel öldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avrupa'nın İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nden Yunanistan uyarısı! Göçmenleri ölüme itiyorlarRusya'dan Türkiye-Suriye ilişkileri için son dakika açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkileri için son dakika açıklama - DünyaRusya, "hayati önem taşıyor" diyerek çağrı yaptıKur'an-ı Kerim'e saldıran provokatöre kucak açtı! İsveç Momika'ya 1 yıllık oturma izni verdi - DünyaKur'an-ı Kerim'e saldıran provokatöre kucak açtıOsmanlı medeniyetinin yansıması olan ve savaşta yıkılan Bosna Hersek'teki Sinan Bey Camii ibadete açıldı - DünyaSavaşta yıkılan Sinan Bey Camii ibadete açıldıİstifa etmeyen çalışana akılalmaz ceza! 4 gün boyunca karanlık odaya hapsettiler - Dünyaİstifa etmeyen çalışana akılalmaz cezaDeneme uçuşu yapan uçak ormanlık alana düştü! Can kayıpları var - DünyaYolcu uçağı ormanlık alana düştü! Can kayıpları varPaşinyan hükümetinin 'tarih dersi' kararı ülkeyi karıştırdı! Muhalefetten sert tepki - DünyaÜlkeyi karıştıran 'tarih dersi' kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...