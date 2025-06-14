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Prens William'ın milyarder dostu Sunjay Kapur arı yutunca hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Prens William&#039;ın milyarder dostu Sunjay Kapur arı yutunca hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel otomotiv parçaları devi Sona Comstar'ın başkanı milyarder iş adamı Sunjay Kapur, arı yutması sonucu öldü. 1.2 milyar dolarlık servete sahip iş adamı Prens William’ın da polo arkadaşıydı.

İngiltere’deki Guards Polo Club’da düzenlenen bir polo turnuvasında şoke eden anlar yaşandı. 53 yaşındaki ABD doğumlu Hintli iş adamı turnuva esnasında arı yuttu. Kalp krizi tetiklenen Kapur, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 

Sunjay Kapur, otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Sona Comstar adlı şirketin yönetim kurulu başkanıydı.

Şirket; Hindistan, Çin, ABD, Meksika ve Sırbistan gibi ülkelerde üretim yapıyor ve özellikle elektrikli ile hibrit araçlara yönelik parça tedarik ediyor. Kapur’un kariyerinin başında Almanya’da BMW’de staj yaptığı da biliniyor.

PRENSİN YAKIN DOSTUYDU

Yaklaşık 1,2 milyar dolar civarında servete sahip olduğu tahmin edilen Kapur, sosyal çevrelerde de oldukça tanınan bir isimdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi’yle de yakın ilişkileri olan Kapur’un, Prens William’la dostluğu bulunuyordu.

Ölümünden yalnızca saatler önce sosyal medya platformu X üzerinden Ahmedabad’daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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