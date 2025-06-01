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Haberler > Dünya > PSG şampiyon oldu, Fransa savaş alanına döndü! Bakan kutlamalara katılanlara 'Barbar' dedi

PSG şampiyon oldu, Fransa savaş alanına döndü! Bakan kutlamalara katılanlara 'Barbar' dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i yenen Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon oldu. Galibiyet sonrası Fransız taraftarlar ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi, İçişleri Bakanı kutlamalara katılanlara 'Barbar' deyince ortalık daha da karıştı.

PSG, İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

PSG şampiyon oldu, Fransa savaş alanına döndü! Bakan kutlamalara katılanlara 'Barbar' dedi - 1. Resim

Başkent Paris ve ülke genelinde, maç kapsamında takımlarını desteklemek için sokağa inen PSG taraftarları, zaferin ardından kutlamalara devam ediyor.

PSG şampiyon oldu, Fransa savaş alanına döndü! Bakan kutlamalara katılanlara 'Barbar' dedi - 2. Resim

"BARBAR" DEDİ TEPKİ ÇEKTİ

İçişleri Bakanı Retailleau, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, PSG'nin gerçek taraftarlarının maçını heyecanla izlediğini belirterek, "Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı." ifadesini kullandı.

PSG şampiyon oldu, Fransa savaş alanına döndü! Bakan kutlamalara katılanlara 'Barbar' dedi - 3. Resim

Güvenlik güçlerine bu eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri için talimat verdiğini belirten Retailleau, "Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Retailleau'nun PSG'nin zaferini kutlayanları "barbar" olarak nitelemesi tepki topladı.

PSG şampiyon oldu, Fransa savaş alanına döndü! Bakan kutlamalara katılanlara 'Barbar' dedi - 4. Resim

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, X sosyal medya platformundan, taraftarların bulunduğu Şanzelize Caddesi'ne en yakın açık metro istasyonlarından Madeleine'de çok fazla biber gazı kullanılmasını eleştirerek, "İnsanların galibiyeti kutlamasını engellemek mi proje? Barbar, İçişleri Bakanlığı'nda." yorumunu yaptı.

PSG şampiyon oldu, Fransa savaş alanına döndü! Bakan kutlamalara katılanlara 'Barbar' dedi - 5. Resim

"İNSANLAR MUTLU OLDUĞUNDA BİLE BU ADAM NEFRET EDİYOR"

Muhalif vekil Alexis Corbiere de Retailleau'nun açıklamasını X'te alıntılayarak, bu tür bir paylaşımın Cumhuriyetçi bir İçişleri Bakanına yakışmadığını kaydederek, "Kutlamayı mahvetmek isteyenlerin şiddetine karşı çıkmak gerekiyor ancak neden yabancı ve neredeyse hayvani anlamlar taşıyan 'barbar' ve 'yabanilik' kelimeleri kullanılıyor? İnsanlar mutlu olduğunda bile bu adam yine nefret ediyor." ifadelerini kullandı.

LFI milletvekili Thomas Portes ise sosyal medya hesabından, "Siyasi anlaşmazlıklarımız olabilir ancak bir İçişleri Bakanının ağzında 'barbar' kelimesinin yeri yok. Bruno Retailleau, bu gece ırkçı bir içişleri bakanı olduğunu teyit etti." paylaşımını yaptı.

PSG şampiyon oldu, Fransa savaş alanına döndü! Bakan kutlamalara katılanlara 'Barbar' dedi - 6. Resim

131 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Le Figaro'nun Paris Emniyet Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre, PSG'nin şampiyonluğunun ardından Fransa'da çıkan olaylarda 131 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 2 araç ateşe verildi ve bir mağaza yağmalandı.

Fransız BFMTV kanalı ise Grenoble kentinde bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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