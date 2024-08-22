Putin nükleer santrale saldırı girişimini duyurdu! Ukrayna tren feribotunu vurdu

Ukrayna'nın Kursk ve Belgorod'a adım adım ilerlemesiyle peş peşe OHAL kararları alan Rusya, Kafkas limanında tren feribotunun seyir füzesiyle vurulduğunu duyurdu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali’ne saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk ve diğer bölgelerinde başlattığı sürpriz saldırıların ardından savaşta şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Kursk ve Belgorod bölgelerinde OHAL ilan eden Rusya, Ukrayna'nın Kafkas limanında tren feribotuna saldırı düzenlediği açıkladı. Putin ise nükleer santrale saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

TREN FERİBOTUNA SALDIRI

Krasnodar Acil Durumlar Bakanlığının sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesi topraklarına Ukrayna’nın "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Kafkas limanında yakıt tankları yüklü tren taşıyan feribota saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Acil durum ve özel servisler olay yerinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada, Ukrayna’nın, Kafkas limanındaki feribotu Neptün seyir füzesiyle vurduğu öne sürüldü. Paylaşılan görüntülerde ise limanda çıkan yangın ve dumanların yükseldiği görüldü.

ZIRHLI ARAÇLAR İMHA EDİLDİ

Kursk bölgesinde konuşlu Ukrayna'ya ait zırhlı araçların düzenlenen saldırıyla imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kursk bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait kamufle edilmiş zırhlı araçlar, Mi-35 tipi helikopterle gerçekleştirilen saldırıyla imha edildi.

NÜKLEER SANTRALE SALDIRI GİRİŞİMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu." dedi. Putin, Ukrayna ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerine yönelik saldırına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı.

UAEA'nın Kursk NGS'ye yakında uzman göndermeye yönelik söz verdiğine işaret eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS’ne saldırı girişiminde bulundu" ifadesini kullandı.

DONETSK'TE BİR YERLEŞİM BİRİMİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, önemli noktaları kontrol altına aldığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Mejevoye yerleşim birimi kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.

Rus güçlerinin 138 bölgede Ukrayna askeri birlikleri ve teçhizatını vurduğu kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğü, Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 11 HIMARS füzesi, 53'ü çatışma alanı dışında olmak üzere 91 insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi.

2 BÖLGEDE OHAL KARARI!

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Ukrayna'nın saldırılarında 10'larca sivil hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde yaralı olduğu tespit edilmişti.

Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Belgorod'da da olağanüstü hal ilan edilmişti.

100'Ü AŞKIN YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 100'ü aşkın yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.