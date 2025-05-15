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Putin orduya neşteri vurdu! Üst düzey komutanı görevden aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Putin orduya neşteri vurdu! Üst düzey komutanı görevden aldı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar ile beraber İstanbul'daki barış görüşmeleri de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gelmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, Rus lider cephe hattındaki orduda görev değişimine gitti. Putin, Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleg Salyukov'u görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleg Salyukov'u görevden aldı.

Putin orduya neşteri vurdu! Üst düzey komutanı görevden aldı - 1. Resim

GÜVENLİK KONSEYİ SEKRETER YARDIMCISI OLARAK ATADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı kararname ile 70 yaşındaki Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleg Salyukov'u görevden aldı. Putin, Salyukov'u Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atadı. Salyukov, 2014 yılından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu. Salyukov'un yerine kimin atandığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Putin orduya neşteri vurdu! Üst düzey komutanı görevden aldı - 2. Resim

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ DEĞİL

Putin, geçtiğimiz sene mayıs ayında ise 12 yıldır Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden alarak, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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