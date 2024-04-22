Putin ve Aliyev'den 'güvenlik' zirvesi: Talimatlar verildi, büyük proje yolda!

Putin ile Aliyev'in Moskova'daki kritik görüşmesinde bölgesel güvenliğin hassasiyetine vurgu yapılarak, ilgili durum ele alındı. Aliyev, Kuzey-Güney Koridoru'na ilişkin konuşarak "Putin ile detaylı bir şekilde tartıştık. Talimatlar verildi yetkililere ve temsilcilere. Yakın bir zamanda tüm konuların çözüleceğine inanıyorum ve yakın bir zamanda bir başka büyük ulaşım projesinin yeniden başlayacağına inanıyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Baykal-Amur demir yolu hattının (BAM) inşaatına başlanmasının 50'nci yıl dönümü olduğunu ve Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in geçmişte bu yolun inşa işlerini yönettiğini söyledi.

'BABANIZIN ÇABASI BDT İÇİN ÖNEMLİ'

Putin, bu vesileyle eski demir yolu çalışanları ile bir araya geleceklerini dile getirerek, "Babanızın (Haydar Aliyev) bu devasa projenin hayata geçirilmesi için harcadığı çaba, verdiği emek ve yıllarca yürüttüğü çalışmalar, sadece Rusya için değil, tüm Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) için de önemli bir rol oynuyor. Birçok ortağımız bu ulaşım bağlantısını kullanıyor." dedi.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinen Putin, "İkili ticaret hacmi artarak 4 milyar doların üzerine çıktı. Azerbaycan ekonomisine yapılan Rus yatırımlarının değeri 6 milyar dolar. Hükümetler arası komisyon aktif olarak çalışıyor." dedi.

Putin, bölgesel güvenliğin sağlanması konusunun "hassas" olduğunu vurguladı.

KUZEY-GÜNEY KORİDORU

Aliyev, Kuzey-Güney Koridoru’nun yeniden canlanmasının büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Bugün büyük ulaşım projelerini gerçekleştiriyoruz ve Vladimir Putin’in de belirttiği gibi kuzey-güney uluslararası ulaşım koridorunun yeniden canlandırılması alanında siyasi, ekonomik, enerji, insani ve birçok başka alanda işbirliği yapıyoruz.

Kuzey-güney uluslararası ulaşım koridorunu konuşurken, Putin ile detaylı bir şekilde tartıştık. Talimatlar verildi yetkililere ve temsilcilere. Yakın bir zamanda tüm konuların çözüleceğine inanıyorum ve yakın bir zamanda bir başka büyük ulaşım projesinin yeniden başlayacağına inanıyorum. Ayrıca Azerbaycan'da Azerbaycan-Rusya ve Azerbaycan-İran sınırlarını birleştiren bir demiryolu mevcut. Ancak taşıyıcıların talepleri, bu yolun yeni bir bölümünün inşa edilmesini gerektiriyor. Bu, taşıma kapasitesini arttırırsak kuzeyden Hint Okyanusu'na kadar benzersiz bir ulaşım yolu sağlayabiliriz” dedi.

Bölgesel güvenlikle ilgili konulara değinen Aliyev, Rusya'nın Kafkasya bölgesinde güvenlik açısından kilit ülke olduğunu belirtti.