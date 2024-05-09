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Putin'den Zafer Günü'nde Batı'ya küresel çatışma uyarısı!

Düzenleyen: / Kaynak: South China Morning Post
- Güncelleme:
Putin&#039;den Zafer Günü&#039;nde Batı&#039;ya küresel çatışma uyarısı!

Dünya Haberleri  / South China Morning Post

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Batı'nın uluslararası bir çatışma riskini göze aldığını ve Rus güçlerinin savaşa hazır olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zafer kutlaması nedeniyle yaptığı konuşmada, kimsenin dünyanın en büyük nükleer gücünü tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

SSCB'NİN ROLÜNÜ UNUTTULAR

Rus birlikleri Ukrayna'nın Batı destekli güçlerine karşı ilerlerken Putin, "kibirli" Batılı elitleri, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını yenmede oynadığı belirleyici rolü unutmakla ve dünya çapında çatışmaları körüklemekle suçladı.

Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da yaptığı konuşmada “Bu tür hırsların aşırılığının nelere yol açtığını biliyoruz. Rusya, küresel bir çatışmayı önlemek için her şeyi yapacaktır. Ancak aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine de izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumdadır.” ifadesinde bulundu.

2022'de ordusunu Ukrayna'ya gönderen Putin, savaşı, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Moskova'nın nüfuz alanı olarak gördüğü Ukrayna'ya müdahalede bulunarak, bölgeyi Rusya'yı küçük düşüren Batı'yla mücadelenin bir parçası olarak gördüğünü gösterdi.

RUSYA'NIN SSCB'DEN KALMA MİRASI

Ukrayna ve Batı, Putin'in emperyal tarzda bir toprak gaspına giriştiğini söylüyor. Şu anda Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 18'ini ve doğu Ukrayna'daki dört bölgenin bir kısmını kontrol eden Rusya'yı yenme sözü verdiler. Rusya yönetimi ise, bir zamanlar Rus imparatorluğunun parçası olan toprakların Rusya'nın hala bir parçası olduğu iddiasını sürdürüyor.

Sovyetler Birliği, II. Dünya Savaşı'nda, milyonlarcası Ukrayna'da olmak üzere 27 milyon insanını kaybetti ancak sonunda Nazi güçlerini, 1945'te Berlin'deki Reichstag binası üzerine kırmızı Sovyet bayrağını dikerek zaferini ilan etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: South China Morning Post
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