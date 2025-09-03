Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Putin'den Zelenskiy açıklaması! Beklenen görüşme için "Hazırım" deyip şartını açıkladı

Putin'den Zelenskiy açıklaması! Beklenen görüşme için "Hazırım" deyip şartını açıkladı

Putin'den beklenen Zelenskiy açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı, Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, görüşme şartı olarak Zelenskiy'i başkent Moskova'ya davet etti. Putin, ''Ukrayna'da toprak için değil, insanların hakları için savaşıyoruz'' ifadelerinde bulundu. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kapsamında bugün Çin'de görüşmelerde bulundu. 

Putin'den Zelenskiy açıklaması! Beklenen görüşme için

''GÖRÜŞMEYE HAZIRIM''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın kendisinden Zelenskiy ile bir görüşme yapmasını istediğini bildirdi. Putin, ''Zelenskiy ile görüşmeye hazırım ama bunun bir anlamı var mı?'' ifadelerinde bulundu.

GÖRÜŞME ŞARTINI BİLDİRDİ

Rusya Devlet Başkanı, görüşme şartı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i başkent Moskova'ya davet etti.''Ukrayna'da toprak için değil, insanların hakları için savaşıyoruz'' diyen Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşı olduklarını belirtti.

Putin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını her zaman karşı çıktık, ancak AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık. Ukrayna kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bu Rusya'nın zararına olmamalıdır".

Putin'den Zelenskiy açıklaması! Beklenen görüşme için

''BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM MÜMKÜN ANCAK...''

Ukrayna ile barışçıl bir çözümün mümkün olabileceğini söyleyen Putin, ''Aksi takdirde çatışma askeri yolla çözülmek zorunda kalacak". ifadelerinde bulundu. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirebilecek kapasitede de olmadığını belirterek, "Ukrayna'nın rezervleri giderek azalıyor ve savaşa hazır birliklerinin oranı sadece yüzde 47-48 seviyesinde bu kritik bir eşik" dedi.

