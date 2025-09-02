Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir haftalık suskunluk son buldu, Trump bombayı patlattı! "Putin ve Zelenskiy arasında toplantı olmazsa..."

ABD Başkanı Donald Trump, bir haftalık suskunluğunu bozarak, ABD Uzay Komutanlığı’nın merkezini Colorado’dan Alabama’ya taşıyacağını açıkladı. Ayrıca Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir haftalık suskunluğunu Oval Ofis’te bozarak önemli bir açıklama yaptı.

Trump, ABD Uzay Komutanlığı’nın (US Space Command) merkezinin Colorado’dan Alabama’ya taşınacağını duyurdu.

UZAY KOMUTANLIĞI ALABAMA'YA TAŞINIYOR

CNN’in aktardığına göre, bu karar Trump’ın yeniden göreve gelişinden bu yana yaptığı en dikkat çekici adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Uzay Komutanlığı, ABD Uzay Kuvvetleri’nden ayrı ve ortak bir komutanlık olarak faaliyet gösteriyor. Halihazırda Colorado Springs’te bulunan karargâhın taşınması süreci uzun süredir tartışmalara neden oluyordu.

ABD Hükûmet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), 2022 yılında yayımladığı raporda, Hava Kuvvetleri’nin taşınma kararında “şeffaflık ve güvenilirlik açısından ciddi eksiklikler” bulunduğunu açıklamıştı. Ancak 2023’te dönemin Başkanı Joe Biden, karargâhın Colorado’da kalmasına karar vermiş ve bu durum Alabama’daki siyasetçilerin tepkisine yol açmıştı.

Trump’ın açıklaması, Kongre’nin tatil arasından dönerek hükümetin finansmanı, Jeffrey Epstein dosyaları ve yönetimin güvenlik politikaları gibi kritik gündemlerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi. Ayrıca bir federal yargıcın, Trump yönetiminin Los Angeles’a asker konuşlandırmasının yasaları ihlal ettiğine hükmetmesi de dikkat çekici gelişmeler arasında yer aldı.

"PUTİN VE ZELENSKİY ARASINDA TOPLANTI OLMAZSA..."

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz" dedi.

