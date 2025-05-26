Putin'e suikast! Helikopteri İHA saldırısının hedefi oldu

Rusya’nın Kursk bölgesine yaptığı sürpriz ziyaret sırasında, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in helikopterinin Ukrayna’ya ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığı öne sürüldü.

Putin'e yönelik suikast iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rus hava savunma komutanı Yury Dashkin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in helikopterinin, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği geniş çaplı bir İHA saldırısının tam ortasında kaldığını açıkladı. Rossiya-24 kanalına konuşan Dashkin, saldırının, Putin’in başkanlık uçağı Kursk semalarındayken doruk noktasına ulaştığını söyledi.

Komutan, hava savunma sistemlerinin anında devreye girerek saldırıyı engellediğini, bütün insansız hava araçlarının imha edildiğini belirtti.

KREMLİN DOĞRULADI: PUTİN HABERSİZ ZİYARETTEYDİ

Kremlin, Putin’in, Moskova yönetiminin kontrolü yeniden sağladığını duyurduğu bölgede gerçekleştirdiği ziyareti önceden duyurmadan yaptığı bilgisini paylaştı. Ziyaret sırasında Putin’in yerel yetkililer ve gönüllülerle bir araya geldiği açıklandı.

UKRAYNA SESSİZ KALDI, ZELENSKİY GEÇMİŞTE SİNYAL VERMİŞTİ

Ukraynalı yetkililer söz konusu saldırı iddiası hakkında resmi açıklamada bulunmazken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda, “fırsat doğarsa Putin’i öldürmeye hakları olduğunu” belirtmişti.

Zelenskiy, Kasım 2023'te The Sun’a verdiği demeçte, “Putin bize savaş açtıysa, biz de halkımızı korumak için gerekeni yaparız” demişti.

UKRAYNA OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Ukrayna Ordusu Genelkurmay Başkanlığı, 21 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Kursk sınır hattında belirlenen bölgelerde operasyonların sürdüğünü ve Ukrayna birliklerinin “zor şartlara rağmen mevzilerini koruduğunu” bildirdi.