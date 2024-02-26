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    • Haberler > Dünya > Putin'in ertelenen Türkiye ziyareti için Kremlin'den açıklama: Seçime kadar yapılmayacak

    Putin'in ertelenen Türkiye ziyareti için Kremlin'den açıklama: Seçime kadar yapılmayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Rusya, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin, Dmitriy Peskov, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15-17 Mart'taki seçimlerin ardından Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Putin'in ziyareti daha önce ertelenmiş ve ziyaret için 12 Şubat tarihi verilmişti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ertelenen Türkiye ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu cevaplayan Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının yoğun olduğuna dikkati çekti.

    Peskov, "Ziyaret, (15-17 Mart'taki) seçime kadar yapılmayacak. Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun. Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar, her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?

    Putin'in ziyareti ilk olarak 12 Şubat olarak duyurulmuştu. Daha sonra Moskova'dan yapılan açıklamada, bu ziyaretin ertelendiği belirtildi.

    Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktarmıştı.

    Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise "erteleme yok, bir tarih üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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