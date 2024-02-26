Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü telefon trafiği! Liderler art arda aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin görüşmede Erdoğan'ın 70. yaş gününü kutladı. Erdoğan, Putin'in ardından Kazakistan lideri Tokayev ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti. Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

KAZAKİSTAN LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.

İLK KUTLAYAN LİDER ALİYEV OLDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladığı bir mesaj yayınladı. Mesajına 'Kardeşim' diyerek başlayan Aliyev, "Doğumunuzun 70'inci yıl dönümü vesilesiyle şahsım ve Azerbaycan halkı adına en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Aliyev, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Samimiyet ve karşılıklı anlayış ortamında gerçekleşen toplantımızın yanı sıra ikili ilişkilerimizin geniş yelpazesi ve işbirliğimizin perspektifleri hakkında detaylı fikir alışverişinde bulunmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Dünyada eşi bulunmayan ilişkilerimiz ortak tarihimizden, zengin ulusal ve ahlaki değerlerimizde ve halklarımızın kardeşliği ve birliğinden güç almaya devam edecektir. ‘Bir millet, iki devlet’ ilkesi doğrultusunda ortak çabalarımızla gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.

Size ve ailenize uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür; kardeş Türk halkının huzur ve refahı için sorumlu ve onurlu çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum."