Rusya devlet televizyonu Russia-1 televizyonu, Çin'deki APEC Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında bulunan bir Rus deniz subayının elindeki çantanın "nükleer çanta" olduğu iddiasını ekrana taşıdı. Yayımlanan görüntülerde sunucu Yevgeny Popov'un "O çantanın ta kendisi mi?" sorusunu yönelttiği subayın, bu soruyu "Evet, tam da o." sözleriyle doğruladığı görüldü.

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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşmesi beklenen üçlü görüşme öncesinde Rus devlet televizyonundan dikkat çeken bir yayın geldi. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi başlığının da masada olacağı zirve sırasında, Russia-1 kanalı Putin'e eşlik eden ve kamuoyunda nadiren görülen "nükleer çanta"ya ait olduğu öne sürülen görüntüleri ekrana getirdi.

RUS SUNUCU ZİRVE ALANI DIŞINDA KAYDA GİRDİ

Söz konusu görüntüler, Rus devlet televizyonu sunucularından Yevgeny Popov'un zirvenin yapıldığı binanın dışındaki park alanında gerçekleştirdiği çekim sırasında kaydedildi. Çevredeki araçların yakınında elinde çanta taşıyan üniformalı bir Rus deniz subayını fark eden Popov, kameraya dönerek "Bakın, nükleer çantanın ta kendisi hemen arkamızda." ifadelerini kullandı.

Sunucu Yevgeny Popov

SUBAYLA DİYALOĞU KAMERAYA YANSIDI

Çekim sırasında subayın yanına yaklaşan Popov, "Merhaba, bu nükleer çanta mı?" sorusunu yöneltti. Deniz subayının "Evet" karşılığını vermesi üzerine sunucu, "O çantanın ta kendisi mi?" diyerek sorusunu yineledi ve subaydan "Evet, tam da o." cevabını aldı. Diyaloğun ardından Popov'un "İnanılmaz" dediği duyulurken, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin gerçekliği ile çantanın niteliği bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Putin'in "nükleer çantası" Çin'de! Büyük pazarlık öncesi Kremlin'den gözdağı gibi görüntüler

BEYAZ SARAY: GÜNDEMDE NÜKLEER BAŞLIK VAR

21 üye ekonominin katıldığı APEC Zirvesi için salı günü Shenzhen'e giden Putin'in, program kapsamında Şi Cinping ve Donald Trump ile üçlü bir zirve yapması planlanıyor. Beyaz Saray, liderlerin ele alacağı konular arasında nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin de bulunduğunu duyururken, ABD yönetimi daha önce Çin'in hızla büyüyen nükleer cephaneliğine ilişkin endişelerini dile getirmişti.

MOSKOVA'NIN SON DÖNEMDEKİ NÜKLEER ADIMLARI

Görüntülerin yayımlandığı süreç, Rusya'nın son yıllarda nükleer politikasında attığı adımlar nedeniyle ayrıca öne çıkıyor. Ukrayna savaşının başlamasının ardından nükleer kuvvetlerini özel alarm durumuna geçiren Putin, ABD ile yürürlükte olan New START nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasına katılımı askıya almış ve ülkesinin nükleer caydırıcılık doktrininde değişikliğe gitmişti.

Putin'in "nükleer çantası" Çin'de! Büyük pazarlık öncesi Kremlin'den gözdağı gibi görüntüler

2023'TE DE BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hassas nükleer müzakereler öncesinde servis edilen bu kayıtların Kremlin tarafından verilmiş planlı bir mesaj olabileceği değerlendirilirken, geçmişte de benzer görüntülerin basına yansıdığı biliniyor. Ekim 2023'te Pekin'de Şi Cinping ile bir araya gelen Putin'in toplantı salonuna geçişi sırasında, arkasında çanta taşıyan iki Rus deniz subayı görüntülenmişti.

2023 yılındaki o görüntülere ilişkin değerlendirmede bulunan Rus haber ajansı RIA muhabiri, devlet başkanının yurt dışı temaslarındaki güvenlik protokolüne dikkat çekmişti. Muhabir söz konusu açıklamasında, "Putin'in hiçbir seyahatinde yanından ayırmadığı bazı çantalar var." bilgisini paylaşmıştı.

RUSYA'NIN "ÇEGET" SİSTEMİ

Rusya'nın "Çeget" adıyla bilinen nükleer çanta sistemi, 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde geliştirildi ve adını Kafkas Dağları'ndaki Çeget Dağı'ndan aldı. Mihail Gorbaçov'un 1985'te Sovyet liderliğine gelmesiyle kullanıma alınan sistem, genellikle bir Rus deniz subayı tarafından taşınarak devlet başkanına her an eşlik ediyor, aynı sistemden iki adet de Rusya Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'nda bulunuyor.

Nükleer silahların kullanımına yönelik emirlerin güvenli biçimde iletilmesini sağlayan bir haberleşme terminali olarak tanımlanan sistemin işleyişi, geliştirici ekibin açıklamalarıyla netleşmişti. Sistemin tasarımında görev alan Valentin Golubkov, çantanın temel işlevinin devlet başkanı ile askeri komuta kademesi arasında kesintisiz ve güvenli iletişim kurmak olduğunu belirtmişti.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE HIZLI KARAR AMACIYLA TASARLANDI

Golubkov ayrıca, "Çeget" sisteminin Sovyetler Birliği'nin geniş füze ve nükleer cephaneliğini tek bir komuta yapısı altında toplamak amacıyla üretildiğini aktarmıştı. O dönemde ABD'nin Avrupa'ya konuşlandırdığı füzelerin Sovyet topraklarına yaklaşık beş dakikada ulaşabildiğini hatırlatan Golubkov, sistemin olası bir saldırı karşısında en üst düzeyde hızlı karar alınabilmesi için geliştirildiğini ifade etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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