Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Pyongyang'ın bu ay sonuna kadar Güney Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini yeniden faaliyete geçireceğini duyurdu. Sınır hattında denetimlerde bulunan Kim, bölgenin 'geçilemez bir kaleye' dönüştürüleceğini belirtti.

Özetle Kaydet a- | +A

Kore Yarımadası'nda mayın patlamaları ve sınır gerginliklerinin ardından tansiyon yeniden yükseliyor. Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın aktardığına göre, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktörü Kim Yo-jong, Pyongyang yönetiminin Güney Kore'ye yönelik psikolojik harp yayınlarına bu ay içerisinde tekrar başlayacağını duyurdu.

İngilizce yayımlanan resmi açıklamada Kim, Taktik Avcı Birliklerinin sınır boyunca yeni mevziler aldığını belirterek, "Ekim ayı içinde Kore Cumhuriyeti'ne (ROK) yönelik psikolojik harp hoparlörleri tüm sınır boyunca faaliyette olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kim, bu adımı "en adil önlem" ve "cevap niteliğinde uygun bir hamle" olarak değerlendirdi.

SINIRDA ÜST DÜZEY DENETİM

Yonhap'ın haberine göre; Kim Yo-jong, Millî Savunma Bakanlığı Danışmanı Pak Jong-chon ile birlikte güney sınırındaki kilit noktaları yerinde inceledi. Sınırın güçlendirilmesi projesindeki son durumu denetleyen Kim, ordunun düşman tehditlerine karşı kritik bir görev yürüttüğünü belirterek, "Sınır hattı tamamen tahkim edildiğinde, bu bölgedeki askerî çatışma riski de şüphesiz ortadan kalkacaktır" dedi.

Denetim sırasında konuşan Danışman Pak Jong-chon ise Güney Kore’nin "Kuzey Kore birliklerinin sınırı ihlal ettiği" yönündeki iddialarını sert bir dille yalanladı. İddiaları "kasıtlı ve saçma" olarak niteleyen Pak, "Ordumuz sınırımızın nerede olduğunu herkesten iyi bilir. Kendi topraklarımızda yapmamız gerekeni yapıyoruz" diyerek birliklere sınırı "geçilemez bir kaleye" dönüştürme talimatı verdi.

Pyongyang'dan sınırda yeni hamle: Propaganda hoparlörleri geri dönüyor

"DÜŞMAN DEVLETLE SINIR EBEDİYEN KAPATILACAK"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen yıl iki ülkeyi "birbirine düşman iki devlet" olarak ilan etmesinin ardından, Pyongyang yönetimi Nisan 2024 itibarıyla Askeri Demokrasi Hattı (MDL) boyunca dikenli telleri artırmış, mayın döşemiş ve tanksavar engelleri inşa etmeye başlamıştı. KCNA, Kuzey Kore liderinin sınırın "ebediyen geçilemez kılınması" yönünde kesin talimat verdiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki gerilim, geçen ay Demilitarize Bölge'de (DMZ) meydana gelen ve üç Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan mayın patlamalarının ardından daha da tırmandı. Seul yönetimi patlamalardan Kuzey Kore’yi sorumlu tutarken, Pyongyang iddiaları reddetmeyi sürdürüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala