Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Pyongyang'dan sınırda yeni hamle: Propaganda hoparlörleri geri dönüyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Pyongyang'dan sınırda yeni hamle: Propaganda hoparlörleri geri dönüyor
Başlık ResmiPyongyang'dan sınırda yeni hamle: Propaganda hoparlörleri geri dönüyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Pyongyang'ın bu ay sonuna kadar Güney Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini yeniden faaliyete geçireceğini duyurdu. Sınır hattında denetimlerde bulunan Kim, bölgenin 'geçilemez bir kaleye' dönüştürüleceğini belirtti.

Kaydet
|

Kore Yarımadası'nda mayın patlamaları ve sınır gerginliklerinin ardından tansiyon yeniden yükseliyor. Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın aktardığına göre, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktörü Kim Yo-jong, Pyongyang yönetiminin Güney Kore'ye yönelik psikolojik harp yayınlarına bu ay içerisinde tekrar başlayacağını duyurdu.

İngilizce yayımlanan resmi açıklamada Kim, Taktik Avcı Birliklerinin sınır boyunca yeni mevziler aldığını belirterek, "Ekim ayı içinde Kore Cumhuriyeti'ne (ROK) yönelik psikolojik harp hoparlörleri tüm sınır boyunca faaliyette olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kim, bu adımı "en adil önlem" ve "cevap niteliğinde uygun bir hamle" olarak değerlendirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kim Jong-un
DÜNYA

Kim Jong-un'un komaya girip öldüğü iddiası gündemi salladı: Kuzey Kore’den fotoğraflı cevap

SINIRDA ÜST DÜZEY DENETİM

Yonhap'ın haberine göre; Kim Yo-jong, Millî Savunma Bakanlığı Danışmanı Pak Jong-chon ile birlikte güney sınırındaki kilit noktaları yerinde inceledi. Sınırın güçlendirilmesi projesindeki son durumu denetleyen Kim, ordunun düşman tehditlerine karşı kritik bir görev yürüttüğünü belirterek, "Sınır hattı tamamen tahkim edildiğinde, bu bölgedeki askerî çatışma riski de şüphesiz ortadan kalkacaktır" dedi.

Denetim sırasında konuşan Danışman Pak Jong-chon ise Güney Kore’nin "Kuzey Kore birliklerinin sınırı ihlal ettiği" yönündeki iddialarını sert bir dille yalanladı. İddiaları "kasıtlı ve saçma" olarak niteleyen Pak, "Ordumuz sınırımızın nerede olduğunu herkesten iyi bilir. Kendi topraklarımızda yapmamız gerekeni yapıyoruz" diyerek birliklere sınırı "geçilemez bir kaleye" dönüştürme talimatı verdi.

Pyongyang'dan sınırda yeni hamle: Propaganda hoparlörleri geri dönüyor
Başlık ResmiPyongyang'dan sınırda yeni hamle: Propaganda hoparlörleri geri dönüyor

"DÜŞMAN DEVLETLE SINIR EBEDİYEN KAPATILACAK"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen yıl iki ülkeyi "birbirine düşman iki devlet" olarak ilan etmesinin ardından, Pyongyang yönetimi Nisan 2024 itibarıyla Askeri Demokrasi Hattı (MDL) boyunca dikenli telleri artırmış, mayın döşemiş ve tanksavar engelleri inşa etmeye başlamıştı. KCNA, Kuzey Kore liderinin sınırın "ebediyen geçilemez kılınması" yönünde kesin talimat verdiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki gerilim, geçen ay Demilitarize Bölge'de (DMZ) meydana gelen ve üç Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan mayın patlamalarının ardından daha da tırmandı. Seul yönetimi patlamalardan Kuzey Kore’yi sorumlu tutarken, Pyongyang iddiaları reddetmeyi sürdürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.